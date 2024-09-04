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Yayın Tarihi: 4 Eylül 2024 16:13
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2024 16:19
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CHP'DE TÜZÜK KURULTAYI

Özel: CHP, Sivas'tan başlayan iktidar yürüyüşünü sürdürüyor

CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye’nin birinci partisi olarak CHP’nin iktidara yürüdüğünü vurguladı. "CHP, bugün özgüvenli siyasetiyle iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel: CHP, Sivas'tan başlayan iktidar yürüyüşünü sürdürüyor
Bu fotoğrafta, bir politikacı mikrofonla konuşma yaparken görülüyor. Kişi takım elbise giymiş, beyaz gömlek ve koyu renk kravat takıyor. Kravatı üzeri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'ta düzenlenen İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında CHP’nin tarihine ve geleceğine dair vurgular yapan Özel, "CHP’nin kurultayları görev almaz, görev verir" dedi.

Özel, kurultayda yaptığı konuşmada, CHP'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "105 yıl sonra yeniden Sivas’tayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini yerel seçimlerde olduğu gibi yeniden birinci parti yapma hedefiyle birlikte yan yanayız. İktidar yürüyüşümüz Sivas’tan başlıyor, Ankara’da devam ediyor" dedi.

"Milletin savunucusu CHP"

Özel, Türkiye’nin birinci partisi olarak CHP’nin iktidara yürüdüğünü vurguladı şöyle dedi:

"CHP, bugün özgüvenli siyasetiyle iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir. Artık Türkiye eski Türkiye değildir; milletin hakkının yegâne savunucusu olan CHP, Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayarak yürümeye devam edecektir.”

Partisinin ulusal bağımsızlık mücadelesinde oynadığı rolü hatırlatan Özel, "Sivas Kongresi bizim ilk kurultayımızdır. Atatürk, Sivas Kongresi’ni 'bir milletin kurtuluşuna hazırlayan kararların verildiği yer' olarak tanımlamıştır" dedi.

CHP’nin değişim sürecine de değinen Özel, 5 Kasım Kurultayı’nda başlatılan değişim hareketinin parti tüzüğüne ve programına yansıyacağını belirterek, "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nda partimizin tüzüğünü daha demokratikleştirecek, iktidar programımıza yönelik güçlü adımlar atacağız" dedi.

“Hedefimiz AB’ye üye olmak”

Kurultayın ana temalarından biri olarak Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefini vurgulayan Özel, "CHP’nin hedefi, güçlü, zengin, dünya ile barışık, Avrupa Birliği’ne tam üye olmuş bir Türkiye’dir" dedi.

Özel, konuşmasını "Partimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini iktidar yapalım. İktidar yürüyüşümüz Sivas’tan başlıyor, Ankara’da devam ediyor" diyerek bitirdi.

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Kurultay programı netleşti

Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümüne denk gelen 4 Eylül’de Sivas'ta sembolik bir açılışla başlayacak kurultay, ardından Ankara’da ATO Congressium salonuna taşınacak. Kurultayın resmi açılışı 6 Eylül’de gerçekleştirilecek.

7-8 Eylül tarihlerinde, parti programı değişikliğinin altyapısının hazırlanacağı çalıştaylar düzenlenecek ve kurultay, 9 Eylül’de CHP'nin kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleriyle birlikte sona erecek.

(EMK)

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