Özel: CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım atayan hakim, AK Parti rozeti taşırken sınava girdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Tandoğan Meydanı’nda “Vesayet değil siyaset, kayyıma darbeye hayır” sloganıyla büyük bir miting düzenledi.

Ayrıca, Tandoğan Meydanı'na yürüyüşü polis engellemek istedi, gençlik barikatı yıktı ve alana öyle geçti

Türkiye’nin farklı illerinden gelen partililer ve yurttaşların katıldığı mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel önemli mesajlar verdi.

Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atayan hakimin eşinin İBB'nin AKP'de olduğu dönemde belediyenin avukatlığını yaptığını açıklayarak; "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birini buldular. Kim o? 5 yıl boyunca eşi, İBB AK Parti'deyken avukatı, AK Parti rozeti taşırken sınava girdiler. Karı koca hakim yapıldılar! Talimatı almış ve İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atadılar" dedi.

Konuşmasına, şair Adnan Yücel’in “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” şiirini okuyarak başlayan Özel, “Bu meydanda demokrasiye, özgürlüğe ve adalete sahip çıkanlar var. Saray’da oturarak bu kalabalığı izleyip korkanlar da var, 12 metrelik hücrelerinden bu meydanı izleyip coşan tutuklu belediye başkanlarımız da var” sözleriyle hem iktidara hem de görevden alınarak yerine kayyım atanan belediye başkanlarına seslendi.

“Bu meydanda senden korkmayanlar, zulümden yılmayanlar var” diyen Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğrudan hitap ederek, “Türkiye’nin bütün demokratları, Tandoğan’dan ilan ediyor: Demokrasinin yanındayız, kayyıma, vesayete, hukuksuzluğa karşıyız” ifadelerini kullandı.

“Bu iktidar demokrasiden uzaklaştı”

Özel, iktidarın seçim sonuçlarını hazmedemediğini belirterek şöyle devam etti:

“Belediye başkanlarımız halka hizmet ettikçe karşı taraf bunu hazmedemedi. Ne 47 ay ne 47 gün dayanabildiler. İlk yenilgilerinde demokrasi treninden indiler. Sandığa saldırıyorlar, çünkü biliyorlar ki demokrasi olursa sandıktan çıkamayacaklar, suçlarını örtemeyecekler. Ama ant olsun, demokrasiyi de adaleti de barışı da biz getireceğiz.”

“FETÖ ile ortaklık kurdular”

Özel, iktidarın geçmişte FETÖ ile işbirliği yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Anayasa’yı birlikte değiştirdiler, kumpas davalarıyla orduyu esir aldılar, Balyoz’u yaşattılar. Sonra kendi şımarttıklarının darbesine maruz bıraktılar bu ülkeyi. Ellerini FETÖ sabunuyla yıkayıp günahtan arınmış gibi davrandılar. 17-25 Aralık belgeli hırsızlıklarının üstünü örttüler. OHAL koşullarında mühürsüz oylarla rejimi değiştirdiler. İşlerine gelince müzakere ettiler, işlerine gelmeyince sivil siyaseti hedef gösterdiler. Bugün de aynı anlayışla ülkeyi yönetiyorlar.”

“Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur”

Tutuklu belediye başkanlarının sağlık sorunlarını da gündeme getiren Özel, “Murat Çalık iki kez kanseri yenmesine rağmen tahliye edilmedi, Muhittin Böcek günde 14 ilaçla hapiste yaşam savaşı veriyor” dedi. Ardından salonda büyük alkış alan şu sözleri söyledi:

“AKP, Cumhurbaşkanı adayımızı demir parmaklıklar ardına koydu. Buradan ilan ediyorum, bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur.”

“Hodri meydan”

Özel, Erdoğan’a doğrudan seslenerek erken seçim çağrısı yaptı:

“Erdoğan, cesaretin varsa 2 Kasım’da getir sandığı, millet kararını versin. Eğer gerçekten kendine güveniyorsan Bayrampaşa’ya, Aydın’a gel, milletin önüne sandığı koyalım. Ama milletin vermediğini zorla almak, hileyle almak darbecilerin işidir. Türkiye’ye demokrasiyi getiren parti sana meydan okuyor: Hodri meydan.”

“CHP teslim olmaz”

Özel, sözlerini şu mesajlarla tamamladı:

“Bugün CHP’yi hedef alıyorlar ama yarın herkes hedef olacak. Bu nedenle çağrım sadece CHP’lilere değil, demokrasi isteyen herkese. Türkiye’nin kurtuluşu demokratik ve güçlü bir parlamenter sistemdedir. CHP kolay lokma değildir, baba evine kimse el uzatamaz. Ne bir santim geri adım atarız ne de eğiliriz. Biz Türkiye ittifakıyız, size teslim olmayacağız.”

Miting, sık sık atılan “Her şey çok güzel olacak” ve “Kayyıma hayır” sloganlarıyla, alkışlar eşliğinde sona erdi.

