HABER
Yayın Tarihi: 3 Eylül 2025 13:42
 ~ Son Güncelleme: 3 Eylül 2025 14:15
3 dk Okuma

Özel: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir

Özel, "İradesine sahip çıkan delegeleri yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Demokrasi bayrağını dalgalandırmaya, darbelere ve darbecilere karşı direnmeye devam ediyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Özel: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir
Fotoğraf: CHP Basın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, mahkeme tarafından alınan karara tepki gösterdi.

Özgür Çelik kimdir?
Özgür Çelik kimdir?
3 Eylül 2025
Gürsel Tekin kimdir?
Gürsel Tekin kimdir?
3 Eylül 2025

Özel, “Seçilmemiş birini kabul etmemiz hem hukukun inkârı hem de siyasetin, seçimin, sandığın inkârı olur. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik’tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır” dedi.

Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Baba ocağında kavga olmaz”

“Sabah 11’de rahmetli Ferdi Zeyrek kardeşimin evladı Nehir’i babasının mesleği olan mimarlık fakültesine kaydettirdik. Gittiğimiz üniversitede yüzlerce öğrenci, öğretim görevlisi Nehir’i yalnız bırakmadı. Hepiniz oradaydınız. Biz Türkiye’nin en güçlü ailesiyiz. Arkamızdaki bina baba ocağıdır. Baba ocağının bir tane sahibi var; tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kayıtlıdır.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının 83 makam odası vardır. 81’i illerdeki il başkanlığıdır. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet aldığımız makamın temsil edildiği odalardan biridir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanı il binasında görev yapar ve Genel Başkana vekâlet eder. Benim vekilim Özgür Çelik’tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır.”

“Her birimiz görevimizi yapmaya devam edeceğiz”

“Seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayımızı Silivri’de ziyarete gitmeden önce buraya il başkanımızı ziyarete geldim. Dün alınan karar hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan bir karardır. Bir siyasi partinin il başkanını belirleme yetkisi, o partinin üyelerine ve delegelerine aittir. Şimdi İstanbul il kongresinin iradesine darbe yapılmaktadır.
Bu kararı tanımamız mümkün değildir. İl başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor.”

“Oy vermemiş delegelerimiz bile noterde kuyruklarda”

“Bugün İstanbul’un dört bir yanında noterlerde CHP delegeleri sırada. Sadece Özgür Çelik’i destekleyenler değil, geçmişte oy vermeyenler, hatta karşı listede yer alanlar bile hukuksuzluğa karşı iradelerini ortaya koyuyor. ‘O seçimde değil, ama bugün Özgür Çelik’in arkasındayım’ diyorlar.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin delegeleri, geçmişte hangi görüşte olursa olsun, bugün iradelerine sahip çıkıyor. Olağanüstü kongre talebiyle noterlerde imza veriyorlar. Bu partililik duruşu gösteren bütün delegelerimizin alnından öpüyorum.”

“Bu yetki gaspını tanımıyoruz”

“Bu hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanında mahalle delege seçimleri yapılırken İstanbul’dan bir tartışma üretmeye çalıştılar. Ancak ilçe seçim kurulları ve YSK dışında kimsenin yetkisi yoktur. Bir asliye hukuk mahkemesinin böyle bir karar vermesi, yarın bir gün belediye başkanlarının, milletvekillerinin hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için emsal oluşturur. Bu yetki gaspını tanımıyoruz.
Hukukçularımız tüm başvuruları yapıyor. Süreci CHP örgütleri ve delegeler belirleyecektir. Bizi kimse bu yoldan alıkoyamaz.”

“Seçilmişlere sahip çıkmaya devam”

“Bugün yaşananlar ‘Bu da oldu’ dedirtecek bir tenezzüldür. Buna tenezzül edenler tarihe böyle geçecek. Biz ise darbeye direnenler olarak tarihte yerimizi alacağız. Dün gece il binasında nöbet tutan milletvekillerimize, PM üyelerimize ve tüm partililere teşekkür ediyorum. Atatürk’ün baba evine sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

“Toplanın arkadaşlar, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz”

“Ben buradan ayrılırken baba evini sizlere emanet ediyorum. Bu akşam saat 20.30’da Zeytinburnu’nda ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingimizi yapacağız. Seçilmişlere saygı duyan, sandığa ve demokrasiye sahip çıkan herkesi davet ediyorum.
Toplanın arkadaşlar, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Noterlerde iradesine sahip çıkan delegeleri yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Demokrasi bayrağını dalgalandırmaya, darbelere ve darbecilere karşı direnmeye devam ediyoruz.”

Gürsel Tekin kimdir?
Gürsel Tekin kimdir?
3 Eylül 2025
Özgür Çelik kimdir?
Özgür Çelik kimdir?
3 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP özgür özel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gürsel tekin
