Özel: CHP, çözüm süreci komisyonuna katılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Özel, iktidarın "Terörsüz Türkiye" başlığıyla yürüttüğü yeni çözüm süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulacak komisyona katılacaklarını açıkladı.

Özel, Meclis Başkanı’nın taleplerini kabul ettiğini ve komisyonda nitelikli çoğunluğun sağlanacağını belirterek, CHP olarak yarın komisyona katılmak üzere on milletvekili görevlendireceklerini açıkladı.

Ziyaret sırasında İBB davası kapsamında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün cezaevinde evlendiğini hatırlatan Özel, daha önce yine cezaevinde evlenen Buğra Gökce ve eşine ait nikah fotoğraflarının hâlâ teslim edilmediğini ifade etti. Özel, cezaevinde bulunan kişilerin özel anılarının ve aileleriyle olan paylaşımlarının engellenmesini eleştirerek, bu uygulamalara son verilmesi gerektiğini söyledi.

Özel, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok partilinin aileleriyle birlikte cezaevinde nikah kıydığını hatırlatarak, süreci “19 Mart darbesi” olarak nitelendirdi.

“Dışarıda planlanan nikahların Silivri’de yapıldığı günlerdeyiz” diyen Özel, cezaevi yönetiminin fotoğraf vermediğini belirterek, “Ekrem İmamoğlu ile bayramda çekilen fotoğrafımız için ‘yandı’ dediler. Dijital fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafı 4 aydır veremeyen bir rejim var karşımızda” dedi.

Gürkan Akgün ve Sinem Keleş’in nikahına katıldıklarını belirten Özel, “Bugün de bir nikah törenine şahitlik ettik. Ama 62 gündür içerideki hiçbir arkadaşımıza açık görüş fotoğraflarını vermeyen bu rejime lanet olsun” ifadelerini kullandı. “Rejimin insafına lanet olsun” diyerek sözlerine devam eden Özel, emeklilerin, asgari ücretlilerin ve gençlerin durumuna da değinerek, “Onlara minnet edersek Allah belamızı versin” dedi.

“Cunta panik halinde, AK Toroslar Çetesi dağılmış”

Tutuklamalara ilişkin süreci değerlendiren CHP Lideri, iddianamelerin hâlâ hazırlanmadığını hatırlatarak, “Bu AK Toroslar çetesi ne zaman iddianameyi yazacak da yakamızdan düşecek?” dedi. İddianamelerin canlı yayında görülmesini talep eden Özel, “Millet iftirayı da görecek, gerçekleri de görecek” şeklinde konuştu.

Tutuklu CHP’li isimlerin durumunu da gündeme getiren Özel, “Murat Çalık’a, Fatih Keleş’e, Mustafa’ya, Pınar’a, Fatoş Hanımlara gözümüz kulağımız açık” diyerek tüm tutukluların takipçisi olacaklarını söyledi. “Saray rejimine karşı bilenerek çıktık” diyerek, tutuklamalara karşı kararlı duruşlarını vurguladı.

“Bugün Sinem’in gözyaşlarına, Filiz’in gözyaşlarına merhamet mi göstereceklerdi?” diye soran Özel, rejimin baskılarını eleştirerek “Cunta panik halinde” ifadesini kullandı.

“İddianame yazılamıyor, çünkü yalanlar ispatlanamaz”

CHP lideri, iddiaların temelsizliğine dikkat çekerek, “O kadar iftiraname yazdılar ki iddianame yazılamıyor” dedi. Savcılık sürecinde yaşanan karmaşaya vurgu yapan Özel, “AK Toroslar çetesi birbirine girmiş durumda. Şimdi iddianame yazacaklar, elleri ayaklarına karışmış” diye konuştu.

TRT ve Anadolu Ajansı’nın partizan yayıncılığını eleştiren Özel, “Biz ‘Yayın yapsın’ diyoruz, TRT yine yok” dedi. Attıkları iftiraların altının dolmadığını söyleyen Özel, iddianamede somut bilgi ve delil gerektiğini belirtti. “O gün geldiğinde biz onları yargılayacağız” sözleriyle devam eden Özel, iddiaların altının boş olduğunu ve bunun mahkemede ortaya çıkacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına da yanıt veren Özel, “İmza atanlar evinde, atmayanlar burada” diyerek iftiraya zorlanan tutukluların mağduriyetini gündeme taşıdı. Ekrem İmamoğlu’nun, “Atın imzayı, bedelini ben öderim” dediğini hatırlatan Özel, tutuklamalardaki çelişkileri sert sözlerle eleştirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Tavı kaçtı” sözlerini de hatırlatan Özel, “Bu kadar uzun tutukluluk ve iddianame yazılmaması tavı kaçan soruşturmalardır” dedi. İddianamelerin yazılamamasının nedenini ise şöyle açıkladı:

“O kadar çok yalanı bir araya getirdiler ki artık toparlanamıyor. Yalancı tanıklar, tehditle alınan ifadeler birbirini tutmuyor. Yılmaz Tunç’a da çağrı yapıyorum: Bu çetenin üzerine sen git.”

Meclis’te kurulacak yeni komisyona ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, CHP’nin komisyonda yer alacağını duyurdu. Komisyon kararlarının nitelikli çoğunlukla alınması şartının kabul edilmesinin ardından CHP’nin 10 kişilik kadroyla temsil edileceğini açıkladı. “CHP’nin olduğu komisyondan kimse korkmasın, ama olmadığı komisyondan korksun” dedi.

Bu sürecin yeni bir anayasa çalışması olmadığını vurgulayan Özel, “Anayasaya uymayanla anayasa yapmayız” ifadesini kullandı. Kavala, Atalay ve Gezi davası tutuklularını hatırlatan Özel, AİHM ve AYM kararlarına uyulmadığı sürece anayasa tartışmasının zeminsiz olduğunu belirtti.

“Milletin iddianamesini ben yazıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’yi komisyona davet ederken kullandığı dili de eleştiren Özel, “Erdoğan bizi bu komisyonda istiyor sanan varsa saftır” dedi. “Geçmişin kefareti” söylemine tepki göstererek, “Bu milletin başına Fetullahçılar bela edilirken sen ne istedilerse verdin” dedi.

“Dönemin Başbakanı ‘Hırsız kardeşim olsa kolunu koparırım’ diyordu, şimdi ne değişti?” diyen Özel, CHP’nin komisyonlardaki varlığının kamuoyu için teminat olduğuna işaret etti.

“Milletin iddianamesini ben yazıyorum, bilgin olsun” diyen Özel, siyasi hesaplaşmanın sandıkta ve hukuk zemininde olacağını vurguladı.

“Cumhuriyet’i beraber kurdular, Demokratik Cumhuriyet’i de beraber kuracaklar”

Son olarak Türkiye’deki etnik ayrımcılığı körükleyen söylemleri de eleştiren CHP Lideri, “Erdoğan Kürtlerin temsilcisi DEM, Türklerin MHP, Arapların temsilcisi de kendisiymiş gibi bir yapı kurmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Farklı etnik kökenlere sahip Türkiye vatandaşlarını sayarak, “Herkes bu ülkenin eşit vatandaşlarıdır. Demokratik Cumhuriyet bu zeminde yükselecek” mesajını verdi. CHP’nin bu sürece öncülük edeceğini belirtti.

Nitelikli çoğunluk şartı Özgür Özel, Meclis komisyonuna üye gönderip göndermeyeceği sorusuna şu yanıtı vermişti: "Komisyon ya eşit temsille oluşmalı ya da mutlaka nitelikli çoğunlukla karar alınmalı diyoruz. TBMM Başkanının açıklamalrından görüyoruz ki eşitlik yok, o zaman nitelikli çoğunluk aranacağının Meclis Başkanı tarafından söylenmesi lazım ki bu komisyonda yer alalım. Bizim bu komisyonda yer almamız Erdoğan'ın tuhaf beklentileriyle sulandırmak için değil. Terör bitsin, asker annesinin göz yaşı dinsin, sıvasız evlere şehit gitmesin diye. CHP'nin olduğu değil, olmadığı komisyondan korksun herkes."

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(EMK)