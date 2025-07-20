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Yayın Tarihi: 20 Temmuz 2025 15:53
 ~ Son Güncelleme: 20 Temmuz 2025 15:58
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Özel, Çalık’ı hastanede ziyaret etti: Annesiyle görüştürülecek

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, görüşme hakkını Çalık'ın annesine devrettiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel, Çalık’ı hastanede ziyaret etti: Annesiyle görüştürülecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iki kez kanser tedavisi gören ve cezaevinde sağlık durumu ağırlaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, görüşme hakkını Çalık'ın annesine devrettiğini belirtti.

Özel, "Hocamızın ve yetkililerin onayıyla bana tanınan bir kişilik görüşme hakkını Mehmet Murat Çalık’ın annesine verdim. Bugün bir aile görüşmesi yapılacak ve ardından Çalık, kendisini özleyen, o hepimizin içini sızlatan görüntülerdeki annesiyle görüştürülecek. Annesi günlerdir hastanenin bahçesindeydi” dedi.

“Tedavi için gereken yapılacak, takipçisiyiz”

Özel, Çalık’ın tedavi sürecinin yakından takip edildiğini ve gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı. "Pırıl pırıl bir ekip var. Tıbbın ve vicdanın gereği neyse onu yapacaklar. Daha önce gönderildiği hastane, İzmir’in en köklü araştırma hastanelerinden biri. Oradaki ve buradaki heyetler de gerekli tüm müdahalelerin yapılacağını söylüyorlar” dedi.

“Bu bir düşman hukukudur”

Çalık’ın sağlık durumu göz önünde bulundurulmadan yapılan işlemleri eleştiren Özel, şöyle dedi:

“19 Mart’tan bu yana yaşananlar bir darbe sürecinin uzantısıdır, zulüm rejiminin uygulamasıdır. Ancak buraya geldikten sonra doğrular yapılmalı. Mehmet Murat Çalık’ın annesi evine sadece 40 dakika mesafedeyken, onu Buca’ya, oradan bir hastaneye, ardından başka bir hastaneye, İzmir ve İstanbul Adli Tıp kurumlarına, sonra tekrar buraya sevk etmek… Bu ancak Nazi Almanyası’nda olur! Bu düşman hukukudur. Bu hukukun hesabını verecek olan da ‘Ak Toroslar’ çetesidir. Biz onların peşindeyiz. Yarın HSK’ya da şikâyet edeceğiz. Bu mücadele yıllar sürse de Ak Toroslar çetesinin peşini bırakmayacağım.”

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(EMK)

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