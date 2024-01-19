Özel: Büyük bir adaletsizlik ve haksızlıkla karşı karşıyayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi’nde düzenlenen “Emeklilere #SahipÇıkıyoruz” buluşmasına katıldı.

Emeklilerin sorunlarına ve iktidarın emekliye ‘müjde’ diye sunduğu açlık sınırının altındaki aylığa ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtti.

CHP lideri Özel, “Tayyip Erdoğan, emekliler bundan sonra susmayacak. Ya hakkımızı verirsin, ya emekliler hakkını almasını bilir. Hep beraber hakkımızı alana kadar birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

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Özel’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye İstatistik Kurumu diye, baş harflerini ben Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu diye söylediğim, rakamları çarpıtan, rakamları düşük gösteren ama yaptığı iş bu kadar masum olmayan bir kurum var, TÜİK. O adeta her birinizin cebine elini atıyor. TÜİK bir elini her birinizin cebine, çantasına sokuyor. Oradan para çalıyor.”

Gerçek enflasyon yüzde 127

“Gerçek enflasyon bir yıl öncesine göre, TÜİK diyor ki yüzde 64, ENAG diyor ki yüzde 127. Şimdi birlikte bakalım. 1 yıl önce dana eti 197 liraymış, doğru mu? Bugün 482 lira, doğru mu? Aradaki fark yüzde 143. Koyun eti 200 liraymış, 538 liraya çıkmış. Doğru mu? Burada eğer bir tane yanlış rakam varsa, itiraz edin. Canlı yayın itiraz edeni versin. Doğruysa bu rakamları hep beraber onaylayın, Türkiye duysun. 200 liralık koyun eti 538 liraya çıktı mı? Aksini iddia eden var mı? Zeytinyağı 118 liradan 330 liraya çıktı mı? Yüzde 180 artmış mı? Aksini söyleyen var mı? Dana eti yüzde 143, koyun eti yüzde 157, zeytinyağı yüzde 180, patlıcan yüzde 123, çay yüzde 90 artmış.”

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“Her ay 5,5 çeyrek altın AKP eliyle çalınıyor”

“Asgari ücret 17 bin 2 lira, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Bu durumda yüzde 59’u kadar veriyorlar. Bizim memleket altın hesabını yapar ve sever. 2002’de 228 milyonken emekli maaşı, en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katıyken, o maaşı çekip sarrafa gittiğinizde 8 çeyrek altın alıyordunuz. Bugün gelecek ayın ilan edilen 10 liralık en düşük emekli maaşıyla 2,5 tane altın alabiliyorsunuz, 5,5 çeyrek altın her ay AKP eliyle emeklinin evinden çalınıyor, başka birilerinin cebine konuyor.”

"Torunlarım geldiğinde evden kaçıyorum, çünkü emekli maaşımla artık onlara harçlık veremiyorum"

“Yeni emeklinin maaşını eski emekliye ödettiriyorlar”

“‘Şimdi EYT’yi çıkarmam’ dedi, ‘Çift dikiş yapacak bunlar’ dedi. Seçimi kaybetme belirtisi gelişince EYT’yi çıkardı ya. ‘Biz 2,5 milyon kişiyi emekli ettik’ diyor ya. Emekli edersen ne yaparsın, emekliye maaş ödersin. Yeni emeklinin maaşını eski emekliye ödettiriyorlar. Yeni emekliye bağlanan maaşı siz ödüyorsunuz. Yüzde 7 varken para 5’e düşmüş. Yani emekliye ayrılan para hem 7’den 5’e düşüyor, hem de dünya kadar emekli sayısı var. Hem ‘EYT’yi çıkardım’ diyeceksin, herkesten oy isteyeceksin, sonra yeni emeklinin maaşını eski emekliye ödeteceksin. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan büyük bir adaletsizlik ve haksızlıkla karşı karşıyayız.”

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“Emekliler bundan sonra susmayacak”

“Tayyip Erdoğan’a sesleniyoruz, yoksa biz emeklilerin sesini sana duyurmasını biliriz. Emekliler, emeklerine, geleceklerine sahip çıkacaklar mı? Çıkacak mısınız? Bu haksızlığa karşı hakkınızı arayacak mısınız? Hep beraber olacağız, kalkın ayağa alın hakkınızı. Tayyip Erdoğan, emekliler bundan sonra susmayacak. Ya hakkımızı verirsin, ya emekliler hakkını almasını bilir. Hep beraber hakkımızı alana kadar birlikte mücadele edeceğiz. Size inanıyor, güveniyoruz.”

(VC)