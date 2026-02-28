Özel Burdur'dan Erdoğan'a seslendi: Milletin yakasından düş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuştu. Meydanı dolduran yurttaşlara hitap eden Özel, hem iç politikadaki gelişmelere hem de ekonomiye ve dış politikaya ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Konuşmasında özellikle erken seçim çağrısını yineleyen Özel, “Tayyip Bey’den bir tek şey bekliyoruz; sandığı getir, milletin yakasından düş, gerisini biz yapacağız” dedi.

“Muhittin Böcek’in sağlığıyla oynanmamalıydı”

Özel, konuşmasının başında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, “Covid’de 104 gün yoğun bakımda entübe yatan, Antalya siyasi tarihinde ilk kez bir partinin iki kez üst üste kazanma başarısını gösteren belediye başkanımızı bir kumpasla bizden aldılar. Dört çeşit hastalığı vardı, 11 ilaç kullanıyordu. Şimdi 24 ilaç kullanıyor. ‘Bu böbrek bu kadar zehre nasıl dayansın’ diyor” ifadelerini kullandı.

Böcek’in tutuksuz yargılanması gerektiğini savunan Özel, “Ayın 16’sında mahkemesi var. Çoktan tutuksuz olmalıydı. En azından ev hapsiyle sağlığı korunmalıydı. 16’sında adalet bulmasını ümit ediyorum” dedi.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Özel, Cumhur İttifakı’nın meydanlardan çekildiğini savundu. “Cumhuriyet Halk Partisi sokaktadır, meydandadır, milletin yüzüne bakmaktadır. Milletin yüzüne bakamayanlar iftiracılardır” diyen Özel, ağır suçlamalarla muhalefetin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın adliyeye jandarma eşliğinde götürülmesini “itibar suikastı” olarak niteleyen Özel, söz konusu soruşturmanın bir vakfa yapılan bağışlar üzerinden yürütüldüğünü belirtti.

Özel, “Biz kimlerin lakabının ‘Yüzde 10’ olduğunu, tarifeyi yüzde 20’ye çıkaranları biliyoruz. Bizim arkadaşlarımızın ise kör kuruşa tenezzül etmediğini biliyoruz. Ne yaptıysalar kent için, fakirin fukaranın çocuğu için yaptılar” dedi.

İran Mesajı: “Kararı İran halkı verecek”

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, İran’daki gelişmelere değinerek, “İran’ı kurtarmak ne Trump’a ne eli kanlı Netanyahu’ya düşer; İran’ın kararını İran halkı verecektir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bu süreçte dikkatli ve barışçıl bir diplomasi yürütmesi gerektiğini söyledi.

“Demokrasi mi otokrasi mi?”

Özel, önümüzdeki seçimlerin bir referandum niteliği taşıdığını belirterek, “’Demokrasi’ diyenlerle ‘otokrasi’ diyenler sandıkta karar verecek. O sandık gelecek ve bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak” diye konuştu.

İktidarın kaynakları yanlış önceliklerle kullandığını savunan Özel, “Türkiye’nin kaynak sorunu yoktur, öncelik sorunu vardır. Önceliği emekliye, işçiye, çiftçiye vereceğiz” dedi.

Burdur Gölü ve yatırım eleştirisi

Burdur Gölü’nün son 30 yılda yüzde 50 küçüldüğünü belirten Özel, 2016’da açıklanan acil eylem planının hayata geçirilmediğini söyledi. “10 yılda bir tek madde yapılmış. O da Burdur Belediyesi’nin atık su arıtma tesisi. Sözünü tutmayıp gölü kurutanlara yazıklar olsun” dedi.

Ayrıca Afyon–Burdur–Isparta–Antalya hızlı tren projesinin akıbetini soran Özel, “Billboardları doldurdular ama projeden haber yok” ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılık vurgusu

Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların zor durumda olduğunu belirten Özel, planlı üretim modeline geçeceklerini söyledi.

“Çiftçi mazotu 61 liradan değil, ÖTV’siz, KDV’siz 36 liradan alacak. Tarlada 10 lira olan ürünün markette 100 liraya satılması utancı bitecek” diyen Özel, tarım kredilerinin faizlerinin silineceğini, ana paranın beş yıla bölüneceğini açıkladı.

Süt üreticilerinin zarar ettiğini belirten Özel, “Sütün litresi 27 liraya mal oluyor, 22 liraya satılıyor. Bu yüzden inekler kesime gidiyor. Planlı üretime ve ciddi desteklemeye ihtiyaç var” dedi.

Konuşmasında birlik çağrısı yapan Özel, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

28 Şubat’ın yıl dönümüne de değinen Özel, CHP’nin tüm darbelerin karşısında olduğunu vurguladı. “Bütün özgürlüklerin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalara değinen Özel, “Bin 592 denetçi yolladılar, bir kuruş yolsuzluk bulamadılar. ‘560 milyar yolsuzluk’ dediler, 560 kuruş ispat edemediler” diye konuştu.

İmamoğlu’na açıldığı belirtilen yeni bir davaya da değinen Özel, Beylikdüzü dönemine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu ve “Teslim olmayacağız bu kötülüğe” dedi.

Konuşmasının sonunda iktidara bir kez daha erken seçim çağrısı yapan Özel, şu sözlerle meydandan destek istedi:

“Burdur’un teşviğini yükseltmesini, gölü kurtarmasını, üniversiteyi şehre entegre etmesini Tayyip Bey’den beklemiyorum. Tayyip Bey’den bir tek şey bekliyoruz; sandığı getir ve milletin yakasından düş. Gerisini biz yapacağız.”

Özel, CHP’nin Türkiye İttifakı anlayışıyla iktidara yürüdüğünü belirterek, “Hep birlikte çalışarak iktidara ulaşacağız” dedi.

(EMK)