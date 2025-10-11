ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ekim 2025 15:18
 ~ Son Güncelleme: 11 Ekim 2025 15:23
Özel: Bu ülke kız çocuklarına eşit bir yaşam borçlu

Özel, kızı İpek ve yol arkadaşlarının kızları ile olan fotoğraflarını paylaştı ve Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Özel: Bu ülke kız çocuklarına eşit bir yaşam borçlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı.

Özel, X’teki paylaşımında, ''Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Borcumuzu ödeyeceğiz. Bir baba olarak, bir yurttaş olarak, bütün inancımla söz veriyorum'' dedi.

Özel, kızı İpek ve yol arkadaşlarının kızları ile olan fotoğraflarını paylaştı ve ''Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu'' dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Kızım İpek’le her göz göze geldiğimde, yalnızca kendi evladımı değil, bu memleketin tüm kız çocuklarını görüyorum. Nehir’i, Vera’yı, Elif’i, Zeynep’i hepsini… Hepsinin gülüşünde aynı umudu görüyorum. Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu. Borcumuzu ödeyeceğiz. Bir baba olarak, bir yurttaş olarak, bütün inancımla söz veriyorum."

Dünya Kız Çocukları Günü

Dünya Kız Çocukları Günü, 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Bu sebeple her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanır.

İstanbul
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ 11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ özgür özel
