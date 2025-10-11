Özel: Bu ülke kız çocuklarına eşit bir yaşam borçlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı.

Özel, X’teki paylaşımında, ''Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Borcumuzu ödeyeceğiz. Bir baba olarak, bir yurttaş olarak, bütün inancımla söz veriyorum'' dedi.

Özel, kızı İpek ve yol arkadaşlarının kızları ile olan fotoğraflarını paylaştı ve ''Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu'' dedi.

Kızım İpek’le her göz göze geldiğimde, yalnızca kendi evladımı değil, bu memleketin tüm kız çocuklarını görüyorum.



Nehir’i, Vera’yı, Elif’i, Zeynep’i hepsini…

Hepsinin gülüşünde aynı umudu görüyorum.



Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür… pic.twitter.com/AqPTSFzkAd — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 11, 2025

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Kızım İpek’le her göz göze geldiğimde, yalnızca kendi evladımı değil, bu memleketin tüm kız çocuklarını görüyorum. Nehir’i, Vera’yı, Elif’i, Zeynep’i hepsini… Hepsinin gülüşünde aynı umudu görüyorum. Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu. Borcumuzu ödeyeceğiz. Bir baba olarak, bir yurttaş olarak, bütün inancımla söz veriyorum."

Dünya Kız Çocukları Günü

Dünya Kız Çocukları Günü, 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Bu sebeple her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanır.

Dünya Kız Çocukları Günü’nde Erken Yaşta Evlilikler Tartışıldı

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ "Geleceklerinin karartılmasına izin vermeyeceğiz"

(EMK)