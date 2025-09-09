Özel: Bu partiye zarar vermek isteyen kardeşim olsa affetmem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102’nci kuruluş yıldönümü kapsamında İstanbul Taksim’de Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Buradaki konuşmasında Özel, CHP’nin tarihsel mirasına, güncel siyasi mücadeleye ve parti içi tartışmalara ilişkin kapsamlı mesajlar verdi.

“Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partililerin doğum günü”

Özel, konuşmasına CHP’nin tarihsel önemini vurgulayarak başladı:

“Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, çok değerli İstanbullular. Bugün; 9 Eylül. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş yıldönümü. Bugün; 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Cumhuriyet Halk Partililerin doğum günü.”

Özel, sabah saatlerinde Ankara’da Atatürk, İsmet İnönü ve önceki genel başkanları ziyaret ettiklerini, İstanbul’da ise Özgür Çelik ile birlikte Altan Öymen ve Erdal İnönü’yü andıklarını belirterek “saygımızı sunduk ve geldik” dedi.

“Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür”

İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan polis müdahalesine tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

“Tüm Türkiye, dün AK Parti’nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye’nin kurucu partisine yapılan darbeyi ve bunu 5 bin polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü. Eğer yetkiyi AK Parti yargısından alırsanız 5 bin polise ihtiyacınız var. Ama yetkiyi milletten alıyorsanız sizi 5 bin partili karşılar. Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür. Tek teminatı üyeleridir, sandıktır. Teslim olmayacağız. Neyine güveniyorum? Sadece size güveniyorum.”

“Bu gelenek asla parçalanamaz, ele geçirilemez, teslim olmaz”

Partisinin tarihi direnişine atıf yapan Özel, CHP’nin köklerine dikkat çekti:

“Bu ülke, ölüm fermanı boynunda Kurtuluş Savaşı’na çıkan bir önder tarafından kuruldu. Genel başkanları suikast girişimlerine, linç girişimlerine uğradı. Gün oldu parti kapandı, yöneticileri cezaevindeydi. Ama 9 Eylül’de yine Atatürk maskına çiçek koydular. Bu gelenek asla parçalanamaz, ele geçirilemez, teslim olmaz ve olmayacak.”

“Partiyi üyelerime ve vicdanlı demokratlara emanet ediyorum”

Özel, CHP’nin geleceğini sandığa ve üyelerine bağladı:

“Ben partimi elbette her bir üyeme, ama aynı zamanda bu sandığın kıymetini bilen vicdanlı, ahlaklı insanlara emanet ediyorum. ‘Beni yönetecek kişiyi ben seçmeliyim’ diyen herkese sesleniyorum.”

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve tutuklu partililere de değinen Özel, “Bugün Silivri’de bizimle birlikte İstiklal Marşı söyleyen Ekrem Başkanı ve arkadaşlarımızı selamlıyoruz” dedi.

“Bu partiye zarar vermek isteyen, bir kardeşim olsa affetmem”

Özel, parti içi tartışmalara ve birlik çağrısına özel vurgu yaptı:

“Bu acımasız saldırılara rağmen biriz ve beraberiz. Hayatım boyunca şahsıma yapılan pek çok haksızlığı affettim. Ancak bu partiye zarar vermek isteyen, bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem, affetmeyeceğim.”

“Partilileri seçilmişlere saygıya davet ediyorum”

Özel, konuşmasını parti içi demokrasiye işaret ederek tamamladı:

“‘Partiliyim’ diyen herkesi partinin seçilmişlerine, seçme iradesine saygı duymaya, sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu partinin yaş günü sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, Türkiye demokrasisine inanan herkesin doğum günüdür. Biz haklıyız, biz kazanacağız, asla teslim olmayacağız. Demokrasi kazanacak, Türkiye kazanacak. Doğum gününüz kutlu olsun.”

(EMK)