Özel: Bu düzeni değiştireceğiz, dünya haydutluğa sessiz kalmamalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni yılın ilk grup toplantısında ekonomi, yargı, sosyal adalet ve dış politika başlıklarında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

AKP iktidarını sert sözlerle eleştiren Özel, Türkiye’nin ağır bir ekonomik ve hukuki krizden geçtiğini vurguladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasına da değinen Özel, yaşananları “dünya düzenini tehdit eden bir haydutluk” olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma ortak tavır çağrısı yaptı.

Konuşmasına yeni yıl mesajıyla başlayan Özel, Türkiye’nin sorunlarının çözümsüz olmadığını söyledi. “Her şeyin bir çaresi var, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi” diyen Özel, 2026’ya mücadele kararlılığıyla girdiklerini ifade etti.

Üniversiteler ve YÖK mesajı

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektöre karşı başlayan protestoların beşinci yılına girdiğini hatırlatan Özel, üniversitelerdeki antidemokratik yapıyı hedef aldı. CHP iktidarında Yükseköğretim Kurulu’nu kapatacaklarını yineleyen Özel, “Üniversitelerde rektörleri sandıkla belirleyeceğiz. Kim kazanırsa o yönetecek” dedi.

Ekonomi eleştirisi: Aynı vergiyi ödüyoruz

Ekonomideki tabloyu “kara düzen” olarak tanımlayan Özel, yeni yılın yurttaş için daha zor geçeceğini savundu. Vergi adaletsizliğine dikkat çeken Özel, “Elektrik kullanırken, doğalgaz yakarken, süt alırken, ayakkabı alırken gelirimize bakılmadan aynı vergiyi ödüyoruz” diye konuştu.

CHP iktidarında bu düzeni değiştireceklerini söyleyen Özel, “İlk yılda bu adaletsiz vergi sistemini yıkacağız” dedi.

“Bu kara düzeni yıkacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi söylemlerine sert çıkan Özel, “Kimse masallara inanmasın. Bu yıl geçen yıldan iyi olmayacak. Bu ülkenin düzelmesi için milletin sandığa gitmesi ve AKP iktidarını göndermesi gerekiyor” dedi.

Emeklilerin durumuna özel vurgu yapan Özel, AKP iktidarından önce emekli maaşlarının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu hatırlattı. Bugünkü tabloyu “tarihin en ağır yoksulluğu” olarak nitelendiren Özel, “Emeklileri sefalet ücretine mahkûm ettiler” dedi.

Asgari ücretli ve emeklinin alım gücündeki düşüşü örneklerle anlatan Özel, “Yandaşlara geçiş garantisi veren iktidar, emekliye ve çalışana geçim garantisi vermiyor” diye konuştu. CHP lideri, kök maaşlara zam ve seyyanen artış çağrısını yineledi.

“Türkiye sosyal patlamanın eşiğinde”

Türkiye’nin ciddi bir sosyal krizle karşı karşıya olduğunu söyleyen Özel, “Emekliyi bu halde bırakamayız. AKP’ye sesleniyorum, gelin bu ayıbı birlikte temizleyelim” dedi.

Yargı ve ekonomi bağlantısı

Özel, konuşmasının önemli bir bölümünü yargı eleştirilerine ayırdı. Yargıya güvenin hızla eridiğini vurgulayan Özel, hukuksuzluğun ekonomiyi doğrudan etkilediğini savundu.

“Yargıya güven olmayan hiçbir ülkede ekonomik istikrar olmaz” diyen Özel, kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı bir ülkede enflasyonun düşmeyeceğini söyledi. Enflasyon hedeflerinin neden tutmadığını sorgulayan Özel, yaşananları 19 Mart sürecindeki siyasi müdahalelere bağladı.

Özel, “Yargıya güvenin yüzde 18’lere düştüğü bir ülkede yatırımcı da kaçıyor, faiz de yükseliyor, halk da yoksullaşıyor” ifadelerini kullandı.

Tayfun Kahraman tepkisi

Gezi davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın sağlık durumuna da değinen Özel, ağır hasta bir kişinin cezaevi koşullarında tutulmasına sert tepki gösterdi. “Ayağını kaldıracak hali olmayan bir insanı dört jandarmayla birlikte tutuyorlar” diyen Özel, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasını eleştirdi.

Akın Gürlek çıkışı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin iddiaları da yeniden gündeme getiren Özel, defalarca suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. “Vicdanı olan herkese sesleniyorum; bu adamın malına mülküne bakın. Yeter artık” dedi.

Venezuela mesajı: “Bu bir haydutluk”

Konuşmasının dış politika bölümünde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasına değinen Özel, yaşananlara sert tepki gösterdi. “Tüm dünya düzenini tehdit eden bir haydutlukla karşı karşıyayız” diyen Özel, bu tür adımların uluslararası hukuku yok saydığını belirtti.

Maduro yönetimini savunmadıklarını vurgulayan Özel, “Ne yapılacaksa Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılmalıydı. ABD’nin düzeni dünya düzeni değildir” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın konuya yaklaşımını da eleştiren Özel, Türkiye’nin dış politikadaki tutarsızlıklarına dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda iktidar mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan Özel, medya boykotlarına ilişkin de mesaj verdi. “2026 için beyaz sayfa açıyoruz” diyen Özel, eleştiriye açık olduklarını ancak görmezden gelinmeye razı olmayacaklarını söyledi.

(EMK)