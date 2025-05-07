Özel: Birlikte çok kazanıp adilce bölüşeceğimiz günlere yürüyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada hem gündemdeki siyasi gelişmeleri değerlendirdi hem de akşam saatlerinde düzenlenecek Beyazıt mitingine çağrıda bulundu. Özel, “Adayımıza özgürlük ve sandık istiyoruz” diyerek toplumsal birlik çağrısını yineledi.

“Bu akşam hep birlikte beyazıt meydanı’ndayız”

TÜSİAD görüşmesinin ardından basın mensuplarına konuşan Özel, sözlerine İstanbul’da yapılacak mitinge çağrıyla başladı:

“Bugün akşam hep birlikte Beyazıt’tayız. İstanbul’un bütün üniversite öğrencileriyle, gençleriyle ve 19 Mart darbesini hep beraber püskürttüğümüz her yaştan, her görüşten demokratlarla birlikte bir kez daha Saraçhane’ye çok yakın bir yerde; Ekrem Başkan’ın o harika, herkesin beğendiği hale getirdiği o güzel meydanda hem adayımıza özgürlük hem de sandığı isteyeceğimiz bir gün için buradayız.”

“Demokrasi, adalet ve kalkınma konuştuk”

TÜSİAD ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde, ülkenin temel ihtiyaçlarını ve çözüm yollarını ele aldıklarını belirten Özel şöyle konuştu:

“Türkiye’nin demokrasi, adalet, kalkınma talebini, birlikte kazanma ve adilce bölüşmeye ilişkin umutlarımızı konuştuk. Mutabakata varılan en önemli başlık, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığıydı. TÜSİAD’ın tüm raporlarında olduğu gibi bu konuların yatırım ortamına ve ülke ekonomisine katkısı ortada. Türkiye’deki iş insanlarına ve emekçilere hitap edecek, çok çalışıp emeğimizin karşılığını alacağımız bir ekonomik düzene olan inancımızı ifade ettik.”

“Yeni bir iktidar dönemi başlıyor”

Özel, konuşmasının devamında CHP’nin program çalışmaları ve Türkiye’nin geleceğiyle ilgili vizyonunu da paylaştı:

“Türkiye’nin önünde yeni bir iktidar, yeni bir dönem vardır. Demokratları demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz. Hep birlikte kazanacağımız, hem işverenin hem emekçinin yüzünün güldüğü, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kalktığı, hakça bir vergi sistemiyle kaynakların adilce bölüşüldüğü bir Türkiye mümkündür. CHP olarak bu vizyonla yola devam ediyoruz.”

“Evlatlarına kıymış bir katil”

Özel, kendisine yönelik fiziksel saldırı ve failin bağlantılarına dair açıklamalarda da bulundu. Olayın sıradan bir tesadüf olmadığını belirterek şunları söyledi:

“O kişinin tesadüfen oraya gelmiş biri olması, Taksim Meydanı’na kutup yıldızının düşme ihtimaliyle eşdeğer. Özel seçilmiş biri. İki evladını öldürmüş bir katil. Yani ‘Evlatlarına acımamış sana mı acıyacak?’ diyorlar. ‘İki kere düşün Özgür Özel, CHP iki kere düşünsün’ demek istiyorlar. Bu açık bir tehdit ve derin yapıların yönlendirmesiyle yapılmış bir saldırı. O kişinin geçmişi ve İstanbul’daki varlığıyla ilgili bilgi ve risk değerlendirmeleri emniyetin sorumluluğundadır.”

“Bu olayın aydınlatılması gerekir. Eğer araştırma yapılmazsa bu yük iktidarın sırtına kalır. Etkili bir soruşturma yürütülürse doğru bir iş yapılmış olur.”

“Sokaktaki serseriden ders almayız”

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saldırı sonrası “Umarım gereken dersi almıştır” ifadesine yönelik yorumlara da yanıt verdi:

“Sokaktaki serseriden ders alacak olsak, hiç bu yollara çıkmazdık. Bu, demokratik siyasete yapılmış bir saldırıdır. Bu süreçte otokrasinin ve demokratik siyasetin tarafları ayrışacak. İsmini kullanamadan konuşup, kendi partisinde tweet attırıp sonra sildirenleri de ibretle takip ediyorum.”

“Cinayet işlemeyiz, hayatı savunuruz”

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmemesi hakkında da konuşan Özgür Özel, yasayı sert sözlerle eleştirdi:

“O yasa, CHP’li belediyelere zımnen ‘Cinayet işle’ diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz. Mahkemenin bu kararı üzüntü verici. Eğer iptal edip, düzenleme için Meclis’e belirli bir süre verseydi doğayı, hayvanı, insanı ve sevgiyi koruyan bir iş yapmış olurdu. Bu fırsat kaçtı. Biz yasayı yaşamdan, hayatı savunan bir yerden yorumlamaya devam edeceğiz.”

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(EMK)