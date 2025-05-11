Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin toplumsal değişim ve geleceğin inşasındaki rolüne dikkat çekti.

Özel, “Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, daha adil ve huzurlu bir ülkenin annelerin gözyaşı dökmediği bir ortamda mümkün olabileceğini vurguladı.

“Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz” dedi.

Mesajında özel olarak bazı annelere de değinen Özel, “Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” sözleriyle hem toplumsal hem de duygusal bir dayanışma çağrısı yaptı.

(EMK)