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Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2025 13:21
 ~ Son Güncelleme: 11 Mayıs 2025 13:23
1 dk Okuma

Özel: Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, daha adil ve huzurlu bir ülkenin annelerin gözyaşı dökmediği bir ortamda mümkün olabileceğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir erkek ve bir kadın yan yana gülümseyerek poz veriyor. Arka planda flu şekilde bir siyasi parti logosu ve kırmızı fon görülüyor. Erkek, koyu renk takım elbise, beyaz gömlek ve bordo puantiyeli kravat giymiş; yakasında ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) rozetini taşıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin toplumsal değişim ve geleceğin inşasındaki rolüne dikkat çekti. 

Özel, “Bir çocuğun geleceği için direnen her anne, bu ülkenin kaderini değiştirir” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, daha adil ve huzurlu bir ülkenin annelerin gözyaşı dökmediği bir ortamda mümkün olabileceğini vurguladı.

 “Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz” dedi.

Mesajında özel olarak bazı annelere de değinen Özel, “Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” sözleriyle hem toplumsal hem de duygusal bir dayanışma çağrısı yaptı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Anneler günü özgür özel ekrem imamoğlu
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