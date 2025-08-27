Özel Beyoğlu’nda: "Erdoğan’ı yenme suçunu müştereken işleyeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen “Millet iradesine sahip çıkıyor”mitinginde coşkulu kalabalığa seslendi. Saraçhane’den Maltepe’ye uzanan “direniş sürecinin 50. buluşmasında” konuşan Özel, hem Ekrem İmamoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için sahiplenme çağrısı yaptı hem de iktidarı çok sert sözlerle hedef aldı.

Özel, mitinge şu sözlerle başladı:

“Bu akşam İstanbul’un kalbinin attığı yerdeyiz. Galata’da tarihin, İstiklal’de kültürün, Taksim Meydanı’nda direnişin, Haliç’in kıyısında umudun büyüdüğü yerdeyiz. Bu akşam Beyoğlu’ndayız; İstanbul'un kalbindeyiz. Hepiniz hoş geldiniz, hepiniz onur verdiniz.”

"161 gündür yargılanmıyoruz yargısız infaza muhatabız"

CHP lideri, 19 Mart’tan bu yana yaşanan süreci “darbe girişimi” olarak nitelendirdi. “161 gündür ve 161 gecedir Cumhuriyet’in kurulduğu bu topraklarda, çok partili hayata geçtiğimiz günden beri milletin iradesini savunan bir parti olarak İstanbul’un seçilmişlerine yapılan darbeye direniyoruz” dedi.

Özel, tutuklu belediye başkanlarına yönelik süreci şöyle değerlendirdi:

“Ortada iddianame yok, kanıt yok. Ama infaz var, iftira var. Biz yargılanmıyoruz, yargısız infaza muhatabız. AK Toroslar çetesi hukuk tarihimize koca bir lekedir. Bu çete, Zekeriya Öz gibi şımartılmıştır. Adalete, ekonomiye, siyasete zarar veriyor. Türkiye’deki 86 milyon yurttaşın güvenini sarsıyor.”

"İnan Güney onurumuzdur"

Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in sabahın erken saatlerinde evinden gözaltına alınmasına tepki gösterdi:

“İstanbul’un seçtiği belediye başkanını sabahın altısında yüzlerce polisle evinden aldılar. Bu, milletin iradesine ipotek koymaktır. İnan Güney suçsuzdur, İnan Güney onurumuzdur. Onu hedef alanlara Beyoğlu en güzel cevabı veriyor.”

Özel, meydandaki kalabalığı göstererek “Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz masumuz. Bu yüzden ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir” ifadelerini kullandı.

"10 milyon kişi Ekrem Başkan’a sahip çıktı"

Özel, Saraçhane’den Maltepe’ye uzanan sürecin 50. buluşmasına dikkat çekti:

“Bir miting yapmak meseledir, birden çok miting yapmak büyük meseledir. Ama aynı meydanda, aynı kürsüden 50 kez halka seslenmek kolay değildir. Bu ancak sizin gibi cesur insanların sayesinde olur. 49 buluşmada 10 milyon kişi Ekrem Başkan’a ve arkadaşlarımıza sahip çıktı. Bugün 50. eylemde yine buradayız.”

Kalabalığa “Eylemler ne zaman bitecek?” sorusunu yöneltti ve kendi yanıtladı:

“Adı üstünde eylemdir, ne zaman sonuç alırsak o gün bitecek. Erdoğan’a sesleniyorum; 9 dalga yaptınız, 99 dalga da yapsanız buradayız. Ayaktayız, eylemdeyiz.”

Özel, İmamoğlu’na yönelik davaları “siyasi intikam” olarak nitelendirdi:

“Ekrem Başkan suçsuz değildir, suçludur. Erdoğan’ı yenme suçunu işlemiştir. Bu suçu üç kez üst üste işlemiştir. Şimdi onu hapiste tutmalarının nedeni de bir kez daha yenmesinden korkmalarıdır. Biz de milyonlarca yurttaş olarak aynı suçu müştereken işleyeceğiz. Ant olsun ki Erdoğan’ı yeneceğiz, AK Toroslar çetesinden hesap soracağız.”

"Fakiri sevmeyen iktidar"

Ekonomi üzerinden hükümeti eleştiren Özel, meydandaki yurttaşlara dönerek şunları söyledi:

“Komşunuz Kasımpaşalı Erdoğan sizi sevmiyor. Çünkü siz fakirsiniz. Fakiri sevmez. Bugün yoksulluk sınırı 86 bin lira. Burada elini kaldıran kimse bu parayı kazanmıyor. Emekli 16 bin lira alıyor, asgari ücretli 22 bin lira alıyor, memur 47 bin lira alıyor, hepsi fakir. Ama Beşli Çete’nin 700 milyar liralık vergisini siliyorlar. Bu kara düzeni yıkacağız.”

"24 asgari ücret alan Erdoğan İmamoğlu’na çamur atıyor"

Özel, Erdoğan’ın İBB Başkanlığı dönemine ait resmi belgeleri gündeme getirdi:

“Erdoğan belediye başkanı iken 7 şirketten toplam 24 asgari ücret huzur hakkı aldı. Bugünkü parayla 500 bin lira. Ekrem Başkan sıfır, İnan Güney sıfır. Sen hem İBB Başkanı iken 24 asgari ücret alacaksın, sonra dönüp İmamoğlu’na, İnan Güney’e kara çalacaksın. Bunu alnına yapıştırmazsam namussuzum.”

"Yasakları yasaklayan bir Cumhurbaşkanı gelecek"

Gençlerin tutuklanmasına da değinen Özel, “Zıpla zıpla, zıplamayan Tayyip’tir” sloganı atan üniversite öğrencilerinin Cumhurbaşkanına hakaretten cezaevinde olduklarını hatırlattı:

“İlk seçimde bu ülkenin başına yasakları yasaklayan bir Cumhurbaşkanı gelecek. En büyük vaadimiz yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa, dünyanın en hızlı ve en ucuz interneti.”

"Filistin için Meclis’i olağanüstü topluyoruz"

Dış politikada hükümeti pasif olmakla suçlayan Özel, Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını duyurdu:

“Filistin’e sahip çıkmak Türk milletinin çağrısıdır. İsrail 700 gündür katliam yapıyor, sürgün ediyor. Buna karşı biz Cuma günü saat 14.00’te Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. ‘Gerek yok’ diyenlere inat Filistin için Meclis’i toplayacağız. MHP’ye de, AK Parti’ye de sesleniyorum; bu tarihi sorumluluktan kaçamazsınız.”

Özel, Avrupa’dan gelen belediye başkanlarını kürsüden selamladı:

“Eurocities Ekrem Başkan’a özel ödül verdi. Onu Silivri’de kendisine vermek için geldiler. Sofya’dan, Madrid’den, Barcelona’dan, Atina’dan, Budapeşte’den başkanlar burada. Türkiye demokratik Avrupa’nın parçasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye, Avrupa Birliği’nin tam üyesi olacak.”

"Ak Parti’nin kara düzenini yıkacağız"

Konuşmasının sonunda Özel, iktidara yönelik en sert mesajlarını verdi:

“Eskiden Erdoğan ‘eski Türkiye’ diye kötüledi ama bugün aynı tablo var. Eskiden Beyaz Toroslar vardı, bugün AK Toroslar var. Eskiden ekonomik kriz vardı, bugün daha beteri var. Eskiden kuyruklar vardı, şimdi yine var. AK Parti kara bir düzen kurdu. Bu düzeni hep birlikte yıkacağız. Hazır mısınız? Halkın iktidarını kuracak mıyız? Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacak mıyız?”

Meydanın coşkusunu işaret eden Özel, “Türkiye ittifakı gücünü ay yıldızlı bayraktan alacak. Kırmızı, beyaz, en büyük Türkiye. Hep beraber bu kaderi değiştireceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

