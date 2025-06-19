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Yayın Tarihi: 19 Haziran 2025 08:34
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2025 08:39
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Özel: Belediye başkanlarımıza kefilim, Erdoğan o başsavcıyı atadığına bin pişman

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan seslendi: “Yol yakınken hukuka dön, husumeti bırak, milletin takdirine saygı duy.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel: Belediye başkanlarımıza kefilim, Erdoğan o başsavcıyı atadığına bin pişman

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Avcılar’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuştu. On binlerce yurttaşın katıldığı buluşmada Özel, önemli açıklamalar yaptı.

Konuşmasında hem tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili yargı süreçlerini hem de Türkiye’nin ekonomik ve demokratik sorunlarını ele alan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan seslendi: “Yol yakınken hukuka dön, husumeti bırak, milletin takdirine saygı duy.”

"Utku'nun sonuna kadar arkasındayım"

CHP Lideri, konuşmasının büyük bölümünü tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’ya ayırdı. Genç başkanın gözaltına alınmasını “siyasi kumpas” olarak nitelendiren Özel, “Utku’nun ne evi var, ne arabası… Olmayan malı aklama suçundan tutuklu. Suçu ne? Avcılar’da rekor kırmak, tertemiz hizmet etmek” dedi. Başkan Çaykara’nın eşi Asiye’ye seslenen Özel, “Ona ben kefilim. Annesi ne kadar güveniyorsa, ben de o kadar güveniyorum. Sonuna kadar arkasındayım” dedi.

"Adalet gizli tanıkla değil şeffaf yargılamayla olur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “etkin pişmanlık” açıklamasına da yanıt veren Özgür Özel, “Ben ne Ekrem Başkan’ı, ne Utku’yu, ne diğer başkanlarımızı tanıdığıma pişmanım. Ama Erdoğan o başsavcıyı tanıdığına da atadığına da bin pişman. Çünkü bir kuruşluk ispat yok, sadece iftiralarla yürüyen bir süreç var. Adalet, gizli tanıklarla değil, şeffaf yargılamayla olur” dedi.

Gençlere özel bir bölüm ayıran Özel, hem CHP’li hem AK Partili gençlere seslenerek demokrasiye sahip çıkma çağrısında bulundu. “AK Parti gençliği topu koltuğunun altına alıp oyunu bitirmek isteyen Erdoğan’a ‘Topu ver, biz yine oynayacağız’ demeli. Siyaset kazanmakla değil, kaybedince nasıl davrandığınla ölçülür” diyen Özel, “Türkiye’deki tüm genç seçmen arkadaşlarıma sesleniyorum: Korkaklarla değil, cesurlarla mücadele edelim” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ekonomik krize de değinen Özel, asgari ücretin erimesine dikkat çekti. Erdoğan’ın “Altın hesabı yapıyor” eleştirisine yanıt olarak, “Altın hesabını bırakmak, emekliyi senin vicdanına bırakmak olur. Asgari ücretle Almanya’da 1.370 litre mazot alınıyor, bizde 445 litre. Hâlâ ne anlatıyorsun?” diyerek hükümete sert tepki gösterdi. “Erdoğan’a ara zammı söyletene kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Boykot listesi açıklandı

CHP lideri, medyanın tutumunu da hedef aldı. İktidara yakın medya organlarının mitingleri görmezden geldiğini söyleyen Özel, “Avcılar’ı gören var, görmeyen var, bir de göstermeyen var. Bu millet artık yalan haberi, sansürü, çarpıtmayı istemiyor” dedi. Doğuş Grubu, İhlas Grubu, Turkuaz Medya ve çeşitli markalara yönelik kapsamlı bir boykot çağrısı da yapan Özel, “Parayı bizden kazanıp, saraya hizmet edenlere artık kazandırmayacağız” dedi.

Özgür Özel, konuşmasının sonunda “İktidar yürüyüşümüz başladı” diyerek seçim hazırlıklarını işaret etti. CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni kurduğunu hatırlatan Özel, “Bu ofisle birlikte Türkiye’nin dört bir yanına yayılacak büyük bir halk hareketi başlatıyoruz. Adayımız içeride de olsa, biz bu kampanyayı sürdüreceğiz” dedi. Partililere seslenen Özel, “Dünya siyasi tarihinin en büyük kampanyasını yapmaya hazır mısınız?” diye sordu.

Son olarak Türkiye’nin iç cephesinin ancak demokrasi ve adaletle tahkim edilebileceğini vurgulayan Özel, bölgesel savaş tehditlerine de değindi. “Siyasi rakiplerine darbe yaparak iç cephe güçlenmez. İç cephe ancak adalete ve hukuka dönülerek tahkim edilir. Gelin hep birlikte, hak, hukuk, adalet diyelim” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel İBB operasyonu akın gürlek
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