Özel: Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında yokuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın, CHP'ye katıldığını açıkladı ve rozet taktı.

Ardından haftalık konuşmasına geçen Özel, asgari ücrete, yoksulluğa ve bir çok konuya değindi.

Özel'in konuşmasına öne çıkanlar şöyle:

Bu konu Türkiye'de yoksulluk güvencesizlik ve aile içinde yaşananlara karşı kadınların çaresizliğine kimse gözü kapalı kalamaz.

Bu meseleyi de çok yakından hep birlikte takip edeceğiz.Ekonomik kriz her alanda derinleşirken iktidar irrasyonel davranışlara devam ediyor.

"Bütün sendikalara çağrı yapıyoruz"

2002 yılında memur 14,5 çeyrek alıyordu şimdi yedi. Vatandaşın sırtına vergi yüklemeye devam ediyorlar. Yılbaşına kadar 81 ilde ekonomiyi anlatacağız. Gerçek derdimiz ekonomidir. Vatandaşın hakkını savunuyoruz. Emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır. Emeklilere 17 bin lira bu aydan itibaren yatırılmalıdır.

Bırakın dört seferi, temmuzda dahi zam yapmadılar. Bugün asgari ücretlinin alım gücü erimiş durumdadır. Kendi beklentileri yıl içerisinde üç sefer değişti. Bunlar, kendileri bile tutturamıyorlar. Krizin faturasını asgari ücretliye verecekler.

Biz bir asgari ücretli parayı nereye harcar diye baktık. Bütün sendikalara çağrı yapıyoruz. Asgari ücret 30 bin lira olsun. Bugün enflasyon yüzde 59 buna göre zam verse 24 bin lira olacak asgari ücret onlar diyor ki biz 21 bin lira yapalım. Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında yokuz.

“Etki ajanlığını sopa olarak kullanacaklar”

"Etki ajanlığını getirmek istiyorlar. Muhalif gazeteciler için, muhalifler için bir sopa olarak kullanmak üzere getiriyorlar. Hukukun en temel beklentisini bile aramadan. Birisi bana muhalifse ben onu başkalarını etki ajanı olarak etiketlerim kimseyi de konuşturmam. Millet buraya milletvekili seçip yolladı, hukukçu arkadaşlar var. Yabancı ülkenin buradaki taşeronu yakalanınca bir buçuk yıl ceza verebiliyoruz. Ama senin yazdığın gibi olursa dışarıdan çalışmalara YÖK para ayırmaz akademisyen fon bulur, etki ajanısın diyecekler.

"Fonla yayın yapan gazeteciye ajan diyecekler"

Gazeteci dışarıdan fon bulur yayın yapar, etki ajanısın diyecekler. Otoriterlik bulaşıcı, birbirlerinden öğreniyorlar. Bu etki ajanlığının patenti sayın Putin'de. Sonra Gürcistan, Kırgızistan izlemiş. NATO Parlamenterler Meclisi'nde bu düzenlemenin demokrasiye tehdit olduğu bir karar bağlanmış. Bizim de üyelerimiz var hatta Faik Öztrak yönetici pozisyonunda.

18 üyenin 10'u AKP ve MHP'li. Bu 10 arkadaş NATO'da demokrasiye aykırı diye imza atmışlar. Devlet Bey için kolay, iki tanesini partiden atar. Senin milletvekillerin demokrasiye aykırı diye Mayıs ayında imza atıyorlar. Kırmızı alarm! Hayvan hakları ve kadına şiddet yasasında olduğu gibi kırmızı alarm! Tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasasını geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar.

"Yayman'a serbest Özer'e yasak"

Ahmet Özer'in evinin kapısını balyozla kırarak girdiler. Canlı bomba yatıyormuşçasına yatağından kaldırıp itibarsızlaştırdılar. Ahmet Özer halen tutuklu. Dün Serdar Ortaç hakkında iddia var, gece evine gitmişler. Kapıyı çalmışlar, duymayınca uyanmasını beklemişler.

Uyanıp kapıyı açınca kendileri ifadeye davet etmiş. Doğrusu bu. Remzi Kartal ile görüştü deniliyor hiç kanıt yok ama Meclis'te Kartal ile görüşen iki vekil var biri Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, çıkıyor diyor ki 'Ben akademisyen sıfatımla görüştüm' Yayman'a hak olan Özer'e yasak mı?

"Akın Gürlek pinpon topu gibi"

Ahmet Özer atadıysa şu PKK'lıları bir de biz görelim dedik 12 gün sokmadılar. En sonunda girdik. Dediler ki; kayyımı gördünüz mü? Şeytan görsün yüzünü! Göstere göstere seçilmiş CHP'li üyelerin odalarını göstermişler. Kayyımın bir odasını falan gösterememişler.

AKP'li giriyor babasının evine girer gibi ama CHP'ye yasak. Neden? Ahmet Özer aleyhine delil uyduracaklar. Mümkün olduğunca Akın'a düşürüyorlar, düşmezse Akın oraya koşuyor. Bir hakim başarılıysa yerinden oynamaz. Bir hakim başarısızsa sürersin. Akın Gürlek pinpon topu gibi. Dolaşıyor katlediyor. Şimdi gelmiş Ahmet Özer'i içeride tutacak operasyonu yapıyor."