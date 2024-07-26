ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 15:19
 ~ Son Güncelleme: 26 Temmuz 2024 15:29
2 dk Okuma

Özel, anket açıkladı: CHP yüzde 35,4 oy oranıyla yine birinci parti

Partisinin yaptırdığı son anketi açıklayan CHP Genel Başkanı Özel, "Yerel seçimlerdeki 1,8'lik farkı her ay istikrarlı bir şekilde arttırarak şu anda 4 puana çıkarmış durumdayız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel, anket açıkladı: CHP yüzde 35,4 oy oranıyla yine birinci parti
*Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin son yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı.

CHP Bursa İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette konuşan Özel, Panorama TR Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete dair bilgi verdi.

Özel, "Geçen aya göre partimiz oyunu yarım puan arttırdı, AKP yarım puan kaybetti. CHP yüzde 35,4 ile yine birinci parti AKP yüzde 31 küsur bir oyla ikinci parti. Yerel seçimlerdeki 1,8'lik farkı her ay istikrarlı bir şekilde arttırarak şu anda 4 puana çıkarmış durumdayız” dedi.

Özel'den Erdoğan'a: Ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar
Özel'den Erdoğan'a: Ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar
25 Temmuz 2024

Özel, belediyelerin SGK borçlarının tahsilatı hamlesine dair tartışmaya ilişkin ise şunları söyledi: "Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var. Başaramayacaklar'' dedi. Özel '''SGK'ya belediyelerin borcu çok tahsile vereceğiz' diyorlar. SGK'ya belediyelerin borcu hep çoktu. Sadece Bursa Belediyesinden bize kalan borcu 30 milyar ne konuşuyorsunuz? Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler. Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var. Başaramayacaklar.”

''Belediyelerimize Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var” diyen Özel, “Parayı AK Partili harcamış bize ödetmek istiyorlar” dedi.

CHP lideri Özgür Özel: "Ya geçim ya seçim"
GEBZE EMEK MİTİNGİ
CHP lideri Özgür Özel: "Ya geçim ya seçim"
30 Haziran 2024

(RT)

özgür özel Bursa seçim anket
Sayfa Başına Git