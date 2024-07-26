Özel, anket açıkladı: CHP yüzde 35,4 oy oranıyla yine birinci parti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin son yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı.

CHP Bursa İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette konuşan Özel, Panorama TR Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete dair bilgi verdi.

Özel, "Geçen aya göre partimiz oyunu yarım puan arttırdı, AKP yarım puan kaybetti. CHP yüzde 35,4 ile yine birinci parti AKP yüzde 31 küsur bir oyla ikinci parti. Yerel seçimlerdeki 1,8'lik farkı her ay istikrarlı bir şekilde arttırarak şu anda 4 puana çıkarmış durumdayız” dedi.

Özel'den Erdoğan'a: Ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar

Özel, belediyelerin SGK borçlarının tahsilatı hamlesine dair tartışmaya ilişkin ise şunları söyledi: "Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var. Başaramayacaklar'' dedi. Özel '''SGK'ya belediyelerin borcu çok tahsile vereceğiz' diyorlar. SGK'ya belediyelerin borcu hep çoktu. Sadece Bursa Belediyesinden bize kalan borcu 30 milyar ne konuşuyorsunuz? Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler. Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var. Başaramayacaklar.”

''Belediyelerimize Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var” diyen Özel, “Parayı AK Partili harcamış bize ödetmek istiyorlar” dedi.

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(RT)