Özel Amasya’dan seslendi: 2 Kasım’da seçim, 3 Kasım’da değişim

Cumhuriyet Halk Partisi CHP) partisinin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki durağı Amasya oldu.

Amasya Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında hem ekonomik krizi hem iktidarın politikalarını hem de seçim çağrısını gündeme taşıdı.

“Milletin verdiği mesaj anlaşılmadı”

Konuşmasına iktidarın 31 Mart yerel seçim sonuçlarından ders almadığını söyleyerek başlayan Özel, şunları söyledi:

“Şimdi, milletin 31 Mart'ta verdiği mesajı almayanlar, millet kulaklarını çektiği halde anlamayanlar, sarı kartı gördüğü halde bundan ders çıkarmayanlar hâlâ milletle uğraşıyor. Asgari ücretliler, emekliler tarihlerinin en zor dönemini yaşıyorlar. Hatırla Amasya. İnanmayan, hafızasına güvenmeyen yarım bir kuyumcuya gitsin... 2002’de Tayyip Bey gelmeden, AK Parti gelmeden çeyrek altın kaç paraydı, en düşük emekli maaşı kaç paraydı? Bu arkadaşlar gelmeden önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şu anda 2,5 çeyrek altın alıyor... Bu çeyrek altın: Masada peynirle, tencerede kıymayla, çocuğun beslenme çantasında, ayakkabının altındaki delikte kayıptır.”

“Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak”

Özel, yaşanan ekonomik kayıpları sembolik olarak çeyrek altınla ifade ederek, şöyle devam etti:

“Birileri devri değiştirmiştir, kendi dönemlerini başlatmıştır. Şimdi devrin tersine dönme zamanıdır. Amasya’dan haykırıyoruz ki: Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacaktır.”

“Meclis milletin yarasına merhem olacak yer, tatil değil!”

Hükûmetin Meclis'i tatile sokma planına tepki gösteren Özel, emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili verdikleri yasa tekliflerini hatırlatarak şöyle dedi:

“Emeklilere yüzde 16 zam. Aynı gece doğalgaza yüzde 25 zam. ÖTV yüzde 45 artacak... Meclis açık, biz tekliflerimizi verdik. Ama onlar diyor ki ‘15’inden sonra tatile gideceğiz.’ Nereye gidiyorsun? Millet bu haldeyken, emekli 14 bin lirayla sürünmekteyken... Nereye gidiyorsun? Denize mi? Bu millet size hakkını helal etmiyor.”

“Darbeye para var, vatandaşa yok!”

CHP lideri, iktidarın harcamalarına dikkat çekerek "darbe için harcanan" kaynakla halk için neler yapılabileceğini sıraladı:

“Bir darbe yaptılar. 150 milyar dolar; 6 trilyon lira. Bu para ile işsize iş, yoksula aş verilebilirdi. 13 milyon işsize 40’ar bin lira maaş bağlanabilirdi. 6 milyon yoksul aileye 83’er bin lira... Ama bu para milletin değil, rantın hizmetine sunuldu.”

“AK Parti kibir partisidir”

Özel, AK Parti'yi artık halktan kopmuş, kibirli bir iktidar olarak tanımlayarak şu sözleri kaydetti:

“Artık AK Parti milletten ayrı bir zümrenin partisidir. Artık AK Parti devleti ele geçirmiş kibirlilerin partisidir. AK Parti aşırı kibrin partisidir. Tarlada ter döken çiftçinin, okulda dirsek çürüten öğrencinin, cefakâr anaların, babaların, devletin millete kapattığı kapıların ardında kalmasına izin vermeyeceğiz.”

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan seslenerek erken seçim çağrısını şu sözlerle yineledi:

“Ey Erdoğan, 2 Kasım Pazar, eğer anketine güveniyorsan, kendine güveniyorsan hodri meydan. Getir sandığı, al boyunun ölçüsünü. Erdoğan kaçma, sandıktan kaçma, milletten kaçma. 3 Kasım’da gelenler, 2 Kasım’da gidecekler. Milletin yüzü gülecek.”

(EMK)