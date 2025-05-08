Özel: “Alın teriyle alınmış, haksızlıkla saldırılmış bir diplomayı almaya geldik”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ardından başladıkları “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin dördüncüsü dün(7 Mayıs) Beyazıt Meydanı’nda düzenledi.

Polis, mitingin düzenleneceği Beyazıt Meydanı’nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Alana gelen kişiler kurulan iki güvenlik noktasında üst aramasının ardından içeri alındı.

Otobüsten Beyazıt Meydanı’nda toplanan kitleye konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün sadece buraya bir büyük haksızlığa itiraz etmeye, meydan okumaya değil; burada yarınlara, umutlara, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkmaya gelmiş 100 binlerin günahsız, cesur gözlerini görüyorum. Size inanıyorum, size güveniyorum” dedi.

Meydandaki aydınlatmaya izin verilmediğini belirten Özel, kitleden telefon ışıklarıyla alanı aydınlatmaya davet etti.

"İstanbul Üniversitesi başkadır”

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine ayrı selam yollayan Özel, “İstanbul Üniversitesi önündeki barikatları yıkarak Saraçhane’ye geldi, Saraçhane’yi kurtardı. Onların cesaretini, kararlılığını ve bu yüce çatıyı kim kötülüklere, yanlışlara, hatalara alet ederse etsin, hangi beceriksiz eller bu kadim kurumun geleneğini kirletmeye çalışırsa çalışsın, İstanbul Üniversitesi başkadır” diye konuştu.

"Erdoğan, 200 bin genç diplomanı sorguluyor"

İstanbul Üniversitesi önüne Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasını almak için geldiklerini söyleyen Özel, “Erdoğan, ne oluyor o meydanda diye merak ediyorsan hani diplomayı veren bölüm; İşletme Bölümü iptal etmedi de üniversitenin ringine, duvarındaki boyasına, saati bozulursa tamirine yetkili olan üniversite Yönetim Kurulu’na haksızca diplomayı iptal ettirdin ya. Beyazıt’ta 200 bin genç toplanmış, onlar da senin diplomanı sorguluyorlar. Diplomasız Erdoğan. Sayın Erdoğan diploma öyle sorgulanmaz, böyle sorgulanır” ifadelerini kullandı.

"Sokağa çıktınız ülkenin yarınlarını kurtardınız"

Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sokağa mı çağırıyorsun gençleri?’ sözlerine şöyle yanıt verdi:

“19 Mart akşamında, ‘Sen eğer bunu yapıyorsan bize, demokrasiye, gençlere. Sen bir diploma iptali ile bu ülkede devletin verdiği her kağıdı değersizleştiriyorsan, geleceği çalıyorsan, evet ben de sokağa çağırıyorum herkesi, sokağa çağırıyorum herkesi’ dedim. Eğer o gün akşam üniversiteler sel olup gelmeyeydi, gençlerden cesaret alıp o meydan dolmasaydı, 100 bin, 200 bin, 550 bin, 1 milyon 250 bin olup da eğer İstanbul’un geleceğine, Türkiye’nin geleceğine el uzatmasaydınız, umut olmasaydınız, kayyımı defetmeseydiniz, geleceğinize sahip çıkmasaydınız şimdi umut yoktu, moraller bozuktu, hepimiz evlerdeydik, hepimiz perişandık. Ama sizler çağrıldınız, çıktınız. Meydanlara, sokaklara taştınız. Bu ülkenin yarınlarını kurtardınız. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum.”

“Ey Erdoğan, adayımı bırak, sandığımı getir"

Erken seçim vurgusu yapan Özel “Ey Erdoğan, adayımı bırak, sandığımı getir. Adayı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Her fani gibi sen de geldiğin gibi gideceksin. Senin ne zaman geldiğine millet karar verdi. Ne zaman gideceğine de biz karar vereceğiz” diye konuştu.

Zarar: 57 milyar dolar

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan süreçteki ekonomik zararın yine halka yansıdığını belirten Özel şunları kaydetti:

“O günden bugüne hepimizin olan 57 milyar dolar, kişi başına bölününce AK Parti’ye, MHP’ye oy veren abimin de ablamın da cebinden 25 bin lira gitti. O parayı Tayyip Bey’in Ekrem ağrıları için değil de örneğin atanmayan öğretmenler için eğer bu para harcansaydı 1 milyon 40 bin öğretmen atanıp 3 yıllık maaşı peşin yatabilirdi.”

Ekrem İmamoğlu için başlattıkları imza kampanyasında 14 milyon 800 bin imzaya ulaştıklarını aktaran Özel, “Her birinizin il, ilçe binalarından, internetten, meydanlardan, AVM önlerinden, kalabalık mekanlardaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin imza topladığı stantlardan boş birer kağıt, 25’er imza alıp hızla onları doldurup getirmenizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyazıt'ta Öğrenci Manifestosu

Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden birer öğrencinin konuşma yaptığı mitingde Koç Üniversitesi’nden bir öğrenci Öğrenci Manifestosu’nu okudu. “Dikkat dikkat, öğrenciler konuşuyor” anonsuyla başlayan konuşmada gençliğin sorunları dile getirildi ve talepler 11 madde olarak sıralandı.