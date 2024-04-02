Özel: Aldığımız her oy, Türkiye İttifakı’nın oyu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimle ilgili Sözcü’den İsmail Saymaz’a yaptığı değerlendirmede, siyasilerin kurmadığı ittifakı sandıkta seçmenle kurmayı başardıklarını söyledi.

AKP’yle ilgili “Bir kere biz hatalarımızdan ders aldık. Onlar geçen seçimi kıl payı kazanmış olmayı bir zafer olarak gördüler. Tehlike çanlarını görmediler” diyen Özel, kendilerinin 14 Mayıs akşamından ders aldıklarını belirterek, “Bu insanlar dün akşamı 14 Mayıs akşamı yaşayabilirlerdi. Ama biz hatamızdan ders aldık, almayanlar da kaybetti” dedi.

“İttifakı büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz”

Özel, “Türkiye ittifakı” vurgusu yaptı:

“Aldığımız her oyun CHP değil, Türkiye İttifakı oyu olduğunun farkındayım. CHP’yi Türkiye İttifakı’nın partisi olarak tutmaya ve bu ittifakı büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.

Siyasilerin kurmadığı ittifakı sandıkta seçmenle kurmayı başardık. Bu çok önemli. Çünkü siyasiler siyasi hesap yaptılar. Oysa seçmen kendisini ve ülkesini düşündü. Bir de devletle millet ne zaman yarışırsa hep millet kazanır.

CHP bazen yanlış tarafta durdu. Bu sefer devletle millet yarışırken, milletin tarafındaydık. Bazen devlet - millet rekabetinde CHP devletin kurucu partisi olduğu için yanlış tarafta duruyor. Esas olarak CHP halkın partisi olduğu için doğru taraf, milletin tarafı.”

“Erdoğan’ın ‘dört yıl seçim yok’ söylemi kaygıdan”

Bir erken seçim talebinin olmadığını ancak halkın buna karar verebileceğini söyleyen Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dört yıl seçim yok” demesinin bu kaygıdan olduğuna dikkati çekti; “Çünkü güvensizlik oyu olarak görüyorlar. Ben fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız” dedi.

“Gerilim siyaseti kaybetti”

Özel ayrıca şu açıklamayı yaptı:

“Bana güvenip oy veren AK Parti ve MHP’li emekliler var. Onlar genel seçim olsaydı belki oy vermeyeceklerdi. Onlara şu teminatı verdim: Bu bir yerel seçim. ‘Yerel yönetici seçiyorsunuz ve iktidara yerelden denge kurun’ dedim.

Ertesi gün ‘Gördünüz mü bak, hükümet değişmeli’ dersek o seçmeni kandırmış olurum. Dürüst davranmak lazım. Bundan 10 ay önce altı parti yüzde 25 oy aldık. ‘Tek başına yüzde 38 benim oyum’ dersek bu kibir olur.

Bu çağrımıza uyan Türkiye İttifakı’nın oyu içinde AK Partilisi de var, MHP’lisi de var. DEM’lisi de var.

Buradan bir fırsatçılık yapmayacağız ama önümüzdeki günlerde emekliler, atanmayan öğretmenler, emekli astsubaylar, staj mağdurları, çiftçiler ve öğrencilerle ilgili mitingler yapacağız. Sahadan çekilmeyeceğiz ve vatandaşın gerçek sorunlarıyla mücadele edeceğiz. Kimlik siyaseti, gerilim siyaseti kaybetti dün.”

(AS)