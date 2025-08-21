Özel: AKP kliklerinin kavgası var, biz yan yana ve yüz yüzeyiz

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği miting kapsamında Üsküdar’da vatandaşlara seslendi.

Mitinge, Nazım Hikmet’in “Hürriyet Kavgası” şiirini okuyarak başlayan Özel, konuşmasının büyük bölümünü hükümete, yargıya ve AKP içindeki tartışmalara ayırdı. Konuşmasında sert ifadeler kullanan Özel, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de iktidarın yargı üzerindeki etkisine dikkat çekti.

“Biz yan yanayız, yüz yüzeyiz; onlar birbirine sövüyor”

Özel, AKP içerisindeki tartışmalara ve kamuoyuna yansıyan polemiklere değinerek, Avukat Mücahit Birinci ile gazeteci Nedim Şener arasındaki kavga üzerinden iktidarı eleştirdi:

“Biz yan yanayız, yüz yüzeyiz. Ama onlarda Mücahit ile Nedim birbirine sövüyor. Onlarda Uçum ile Şamil birbirini eleştiriyor. Saray ile Çağlayan’ın, Çağlayan ile Ankara’nın, Ankara ile HSK’nın, AKP’nin bütün kliklerinin birbiriyle kavgası var, beter olun! Zulüm ile abad olunmaz. Masum insanları, 12 yaşındaki çocukla anasını tehdit edenler… Ne olacaktı, huzur mu bulacaktınız? Elbette hesap vereceksiniz!”

Özel, ayrıca İBB soruşturmasında adı geçen ve etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast hazırlığı iddiasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz dosyasına değinerek, CHP’nin ilgisi olmayan kişilerin kasıtlı olarak partililerle ilişkilendirilmeye çalışıldığını söyledi.

“Son olarak hiç ilgimizin olmadığı, Bahçeli’nin yakını olan kişilerle arkadaşlarımızı ilişkilendirip Sabah gazetesinin zırvasıyla yeni bir süreç başlattılar. AKP’nin kara düzeni pisliğinde boğulacaksın!” dedi.

Mücahit Birinci ve Adalet Bakanlığı tartışması

Özel, Avukat Mücahit Birinci hakkındaki soruşturmaya da değindi. Adalet Bakanlığı’nın, tutuklu iş insanı Murat Kapki ile yaptığı görüşmeler nedeniyle Birinci için soruşturma izni verdiğini hatırlatan Özel, bu kararın halkın tepkisi sonucu alındığını söyledi:

“İmamoğlu’nun uzun boylu, yakışıklı avukatı Mehmet Pehlivan’ı çağırdılar, gülerek gitti, tutukladılar. Geçen hafta deşifre ettiğim Çağlayan’ın 7’nci katında cirit atan Mücahit Birinci için soruşturma izni istiyorlar. Sizin öfkenizi görünce nihayet soruşturma izni verdiler ama onu da tutuklamadılar.”

“Tayyip Bey zengin sever, harami sever”

Ekonomik kriz, işsizlik ve gelir adaletsizliğine de dikkat çeken Özel, Erdoğan’ın halkı değil varlıklı kesimleri gözettiğini iddia etti:

“Türkiye’de 13 milyon işsiz var. Araştırmalara göre 4 kişiden 3’ü yılda bir kez bile tatile gidemiyor. Toplumun yüzde 80’i toplam gelirden sadece yüzde 10 alabiliyor. Asgari ücretli, emekli, işsiz evlatlarımız bu rakamın içinde. Tayyip Bey, fakirleri sevmez. Tayyip Bey, zengin sever, harami sever!”

“Sandık geliyor, siz gidiyorsunuz”

İktidarın ekonomi politikalarını da sert sözlerle eleştiren Özel, Kur Korumalı Mevduat sisteminin ülkeyi zarara uğrattığını belirtti:

“Avrasya Tüneli’ni 23 yılda yaptılar diye övünüyorlar ama sadece 6 ayda 22 Avrasya Tüneli parasını faize verdiler. Sandık geliyor, siz gidiyorsunuz!”

“TikTokçu Hakan’a sesleniyorum”

Özel, MİT eski müsteşarı ve şimdiki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a da sert sözlerle yüklendi. Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerinden Fidan’ı hedef alan Özel, şunları söyledi:

“TikTokçu Hakan, MİT Müsteşarı’yken MİT’in bütün verilerini çaldıracak kadar beceriksizdi. 7 Haziran seçimlerinde çoğunluğu kaybedince Suriye’ye bomba attırıp savaş çıkarmaya kalktı. Şimdi TikTok çekerek Erdoğan sonrası için hazırlanıyormuş. Buradan TikTokçu Hakan’a sesleniyorum: Erdoğan’ın sonrası var ama sen orada yoksun!”

“Ekrem İmamoğlu 15,5 milyonun adayıdır”

Konuşmasının önemli bir bölümünü Ekrem İmamoğlu’na ayıran Özel, onun tutuklanmasının tek sebebinin Erdoğan’ı yenmiş olması olduğunu vurguladı:

“Ekrem Başkan Erdoğan’ı yenme suçu işlemiştir, tekraren işlemiştir. Bundan sonra da tutuklu tutulmasının sebebi bu suçu bir kez daha işlemeye azmetmiş olmasıdır. İmamoğlu benim adayım değil, partimizin adayı da değil, 15 buçuk milyon vatandaşımızın adayıdır!”

“Erdoğan yoruldu, yaşlandı, bu millet onu orada oturtmayacak”

Özel, Erdoğan’ın iktidarda kalma ısrarını eleştirerek, “Demokrasi olsa bir daha sandıktan çıkamayacak” dedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan yoruldu, yaşlandı. Ne ümit verebiliyor ne başarabiliyor. Bu koltuğu bırakmam diyor ama yüzde 29 ile seni orada oturtmayacağız. Kırşehir’e, Tokat’a, Aksaray’a, Yozgat’a gidiyoruz, emek merkezli siyaset yapıyoruz. Artık ne yaparsan yap, CHP Türkiye’nin birinci partisi. Ekrem İmamoğlu açık ara önde. Kaybedeceksin, yenileceksin, biz kazanacağız!”

