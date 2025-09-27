Özel Afyon'dan seslendi: Meşruiyet meydanlarda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde iktidarı sert sözlerle eleştirerek erken seçim çağrısını yineledi. Özel, “Bizi milletin oturttuğu koltuktan sadece millet kaldırır; hodri meydan” diyerek meydanlardan yükselen “istifa” seslerine dikkat çekti ve “Meşruiyet bu meydanlardayken Trump’ta arandı” dedi.

Ekonomiye ilişkin eleştirilerini altın üzerinden verdiği örneklerle sürdüren Özel, “AKP geldiğinde en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altına denk geliyordu, bugün iki çeyrek bile etmiyor. Asgari ücret de reel olarak eridi” dedi. “Hesabı herkes yapsın: ‘Erdoğan’dan kurtulursam asgari ücret 50 bin lira, emekli maaşı 56 bin lira olur’” sözleriyle iktidar değişimiyle alım gücünün yükselebileceğini savundu.

“Kaynak yok” söylemini eleştiren Özel, 19 Mart’ta piyasalara sağlanan destekleri ve kamu kaynaklarının kullanımını hedef aldı: “O gün harcanan para 160 milyar dolar. Bu, çiftçiye bir yılda verilen desteğin 100 katı” diyerek emekli, asgari ücretli ve kamu çalışanları için adil bütçe çağrısında bulundu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD temaslarını da gündemine taşıdı: “Elde avuçta kalanı Trump’a çalıştırıyorlar. Vergi indirimleri ve büyük alım vaatlerine rağmen Türkiye, F-35 programında ödediği uçakları dahi alamadı” dedi. Gazze başlığına değinirken “Boeing’in ‘B’si, LNG’nin ‘L’si konuşuldu ama Gazze’nin ‘G’si yok” ifadesini kullandı.

CHP lideri, 31 Mart sonrası süreci “19 Mart darbesi” olarak nitelendirip “dışarıdan icazet” iddiasını yineledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı İpek Elif Atayman’ın Afyon’daki tutukluluk durumuna atıfla “İftiralara rağmen doğruyu söyleyenler cezalandırılıyor” dedi ve “iddianameleri iftiracıları yargılamak için beklediklerini” söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik soruşturma tartışmalarını “siyasi operasyon” olarak nitelendiren Özel, Sayıştay ve müfettiş denetimlerine atıfla “bir kuruş yolsuzluk çıkmadı” dedi.

AKP dönemindeki etkinlik harcamalarıyla ABB dönemini karşılaştırarak “aynı paraya beş kat iş yapıldı” ifadesini kullandı ve “Mansur Yavaş’a uzanan kirli elleri bu millet kırar” sözleriyle destek mesajı verdi.

Özel, “Türkiye İttifakı” vurgusunu yineleyerek “milliyetçi, muhafazakâr, liberal, Kürt ve sosyal demokrat” tüm kesimlere çağrı yaptı. “Ekrem Başkanın da Mansur Başkanın da arkasında millet var; onları kimseye kurban etmeyiz” diyen Özel, iktidarın meşruiyetinin sandıkta test edilmesi gerektiğini savundu.

Konuşmasını erken seçim çağrısıyla bitiren Özel, “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Erken seçim istiyorum” dedi ve “Seni artık o koltukta oturtmayacağım Erdoğan” sözleriyle iktidara meydan okudu. “Ülkenin ve evlatlarının geleceğini kurtaracağız; herkesin karnı doyacak, herkes yarına umutla bakacak” mesajını veren Özel, miting alanından “Birlikte yürüyeceğiz” sloganları eşliğinde ayrıldı.

