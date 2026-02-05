Özel Adıyaman'da: İktidar değişimi an meselesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adıyaman İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Depremin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman’da bulunan Özel, il başkanlığı önünde toplanan yurttaşlara seslendi.

Konuşmasında hem deprem sürecine hem iktidarın sorumluluğuna hem de CHP’li belediyelerin Adıyaman’daki çalışmalarına değinen Özel, şöyle dedi:

“Bugün büyük acının, büyük yasın üçüncü yıl dönümünde bir kez daha Adıyaman’dayız. Dün akşam saatlerinde Adıyaman’a ulaştık. Bugünkü programımıza sabah şehitliğimizi ziyaret ederek başladık. Dini vecibemizi, görevimizi yerine getirdik. İl başkanlığımıza uğrayıp, il başkanımızın bir çayını içip buradan gün boyu sürecek programımıza devam edecektik. Ancak il başkanlığına geldiğimizde gördük ki burası adeta bir miting alanına dönmüş.”

"İktidar değişimi an meselesidir"

Özel, iktidar değişiminin toplumsal karşılıkla mümkün olacağını vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Önceden hazırlanmış büyük sahnelerde coşkulu konuşmalar yapmak elbette önemlidir ama iktidarı göstermez. İktidarı ne gösterir biliyor musunuz? Çay içmeye gittiğiniz il başkanlığının önünde millet miting alanı gibi toplanmışsa, o partinin iktidara gelmesi an meselesidir. Büyük ve şaşalı kürsülerden değil de böyle portakal kasasını ters çevirip milletle göz göze geldiğinizde, ona selam verdiğinizde parti iktidara gelmiş demektir. Psikolojik iktidar buradadır. İktidar değişimi an meselesidir.”

“Adıyaman adayı değil, belediye başkanını belirledi”

Özgür Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin deprem sürecindeki tutumuna ve halkla kurduğu bağa da uzun uzun değindi:

“Üç yıl önce Ensar Aytekin Başkanımız, milletvekillerimiz ve Abdurrahman Tutdere tam 45 gün burada kaldılar. Enkaz başlarında, evlerde, bahçelerde, arabaların içinde… O büyük acıyı Adıyaman’la birlikte yaşadılar. Abdurrahman Tutdere’nin yeğenini, annesini, eniştesini defnettiği gün buradaydık. Kendisine taziye vermek istedik, ‘Adıyaman bu haldeyken ben ne taziye alabilirim?’ dedi. O gün Abdurrahman’ın bu şehir için ne ifade ettiğini ben anladım.”

“Yerel seçimler öncesi ‘Adıyaman’da ankete kimi koyalım?’ dedim. ‘Ankete gerek yok’ dediler. ‘Adıyaman adayı değil, belediye başkanını belirlemiş.’ Teyze Türkçe bilmiyor ama ‘Abdurrahman’ diyor. Türk’ü, Kürt’ü, Alevisi, Sünnisi… Herkes aynı ismi söylüyor. Anket yapmadan aday gösterip kazandığımız tek şehir burası.”

“Deprem vergileriyle bu evler üç kez yapılırdı”

Özel, konuşmasının önemli bir bölümünü deprem öncesi hazırlıksızlığa ve iktidarın sorumluluğuna ayırdı:

“Biz bu depreme hazırlıksız yakalandık ama iktidar bu depreme mazeretsiz yakalandı. 21 yıllık iktidardılar. 1999 depreminden sonra özel iletişim vergisi koyuldu. Geçiciydi, kalıcı yaptılar. Bugüne kadar bu vergiden 41 milyar dolar topladılar. İmar aflarından 26 milyar dolar, özelleştirmelerden 65 milyar dolar geldi. Bugün 10 ilde yıkılan ve yeniden yapılan her şeyin maliyeti 40 milyar dolar. Yani bu yıkılan bütün evleri depremden önce yapacak paranın üç katı toplanmış.”

“Mehmet Şimşek’e sorulduğunda ‘Deprem vergileriyle ne yaptınız?’ diye, ‘Duble yol yaptım’ demişti. İşte bu yüzden bu iktidarın bu depremde hiçbir mazereti yok.”

“Ordu üç gün kışlada bekletildi”

Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin depremde geç sahaya çıkarılmasına da sert tepki gösterdi:

“1999 depreminde ordu 10 bin 528 kişiyi enkazdan çıkarmıştı. Bu depremde 327 kişi. Çünkü orduyu üç gün kışlada tuttular. İlk 72 saat depremde hayat kurtaran saatlerdir. ‘Orduyu çıkarmak kolay, geri sokmak zor’ demiş bir danışman. Bu korkuyla binlerce insanın hayatı heba edildi. Bunun affı yok.”

Özel, deprem sonrası dayanışmaya vurgu yaparak şunları söyledi:

“Adıyaman’da o gün bir çakıl taşını kaldırandan, bugün bir temel kazandan, bir apartmanın çatısına bir kiremit koyandan Allah razı olsun. Bunun adı AK Partili de olsa, MHP’li de olsa, DEM’li de olsa fark etmez. Cumhuriyet Halk Partisi bu şehirde vardı. 873 araç, bin 818 personel, 834 TIR, 10 mobil mutfak, yüz binlerce battaniye… Bunları Adıyaman biliyor.”

“İktidar olunca emrinize amadeyiz”

Konuşmasının sonunda Özel, Adıyaman’a verdikleri sözü şu ifadelerle tamamladı:

“Abdurrahman Tutdere, ‘Adıyaman’ın neye ihtiyacı var’ derse gücümüz yettiğince yanındayız. Allah’ın izniyle ilk sandık kurulup Türkiye’de iktidar olunca, ne emrederseniz emrinize amadeyiz. Söz veriyorum, iktidar partisinin genel başkanı olarak buraya geleceğim ve Adıyaman’a nasıl hizmet yağdırılır tarihe kazıyacağız.”

“Depremde yitirdiğimiz herkesi rahmetle anıyorum. Geçmişten ders alarak, geleceğe umutla bakacağımız yarınlar için hepinizi sevgiyle selamlıyorum.”

