Özel adayları tanıttı: Adaylarımızı belirlerken sokağın sesine kulak verdik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

Özel, CHP'nin "kalkınma, refah, dayanışma belediyeciliğini önceleyen 3 bölümden 15 alt başlıktan ve 105 sayfadan oluşan bildirgesini" tanıttı.

Konuşmasında önceki yerel seçimde ittifak kurdukları muhalefet partilerine Özel, "Muhalefete muhalefet iktidara yaradığının bilincindeyiz. O yüzden muhalefetle uğraşmayız" mesajı verdi.

Seçmene de seslenen Özel, şöyle devam etti: "Geçen seçimde saraya itiraz edenler buradalar, geçen seçimde israf bitsin tasarruf oldun diyenler buradalar. Geçen seçimin muhafazakar demokratları yine buradan kendi değerlerine saygılı belediye başkanlarımızın arkasında. Geçen seferin bizim belediye başkanlarımıza destek veren milliyetçi demokratları onların vatan millet bayrak sevgisine beş yıl boyunca şahit oldular. O yüzden bundan sonra hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçime ittifaksız girdiğini kimse kabul etmesin. Biz bir ittifakın parçasıyız, bu ittifakın adı Türkiye ittifakıdır.”

CHP aday tanıtım toplantısında Lütfü Savaş'ı duyurmadı

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Türkiye’yi yeniden tek yumruk yapacak, yeniden birlikte bir direnişe bir şahlanışa tek bir kişinin bir partinin çıkarıyla değil tüm toplumun çıkarlarını önceleyen bir şekilde yönetilebilecek olduğuna inandıracak bir birliktelik için bizleri görevlendirdi.

Adaylarımızı belirlerken örgütümüzü dinledik, seçmenimizi dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük, partililerimizi görevlendirdik, onların raporlarını aldık, 3 bin araştırma yaptırdık, 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik.

Memnuniyet anketleri olumlu olması durumunda adaylığa devam sürecini gerçekleştirdik. Bazı özel durumlarda 5 ankete kadar sahadan veri toplamayı seçmenin taleplerini okumayı tercih ettik. Sonuç olarak burada karşınızda adaylarımız var. Aday adayı olup da adaylaşamayanlar oldu.

"3-5 kişi partiyi tartıştırıyor"

Son günlerde bazı televizyonlarda bazı gazetelerde 3,5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını eleştirel açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum ama esas konuşulması gereken benim gönlümde manşette olan benim gönlümün kahramanı kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, çok istedim olmadı sizi belirlediler ben çalışmaya hazırım dediği telefonda görevine başlayanlar var, kampanya için kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına teslim edenler var. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayanlar var.

"En yaşanılabilir kentler CHP'li belediyeler"

Bugün yapılan tüm araştırmalarda en yaşanılabilir kentler CHP’li başkanların yönettiği kentler. Öğrenciler üniversite sınavlarında tercih ettiği kentlerin en başında yüzde 85 oranıyla CHP’li belediye başkanlarının olduğu kentler geliyor. Tatile bizim kentlere geliniyor.

CHP’li belediye başkanına oy vermek demek aslında hem geçmişi ödüllendirmek hem de geleceğe umutla bakmak demek. Türkiye’deki herkesi CHP’li belediyelerde ağırlayamayız ama Türkiye’de herkes CHP’nin adaylarına oy vererek bugün hayranlıkla uzaktan izlediği o CHP’li belediyeleri kendi kendisine getirebilir. Çağrım Bursa’yadır, Denizli’yedir, Manisa’yadır, Samsun, Uşak, Balıkesir, Malatya, Tokat, Tunceli’yedir, çağrımız Türkiye’nin dört bir yanındaki CHP belediyelerinden mahrum vatandaşlarımızadır.

Erdoğan'a: Onun kalbinde taş var

(Erdoğan'a tepki) Açıkça netçe şunu söyledi; 'Hatay mağdur oldu çünkü belediyesi bizde değildir' dedi. Bu söze siyaseten verecek bir cevap bulamadım bu söze söyleyecek söz bulamadım çünkü karşımızdaki depremzedeyi geçmişte verdiği oydan dolayı cezalandıracak gelecekte vereceği oya göre şantaj yapabilecek bir taş kalpliliğe bağlıydı. Onun kalbinde taş var, kalbinde vicdan, insaf yok. Ancak onun karşısında Hatay’ı da Türkiye’yi de çok seven Cumhuriyet Halk Partililer var. Bunu öğrenecek.

"Muhalefete muhalefet iktidara yarıyor"

Beş yıl önce CHP'nin içinde bulunduğu ittifak bugün aynı isimler seçimlere girmiyor. Bu ittifak ortaklarımızın verdiği bizim de saygı duyduğumuz karar. Bizim işimiz genel siyasette iktidara muhalefet etmek. Muhalefete muhalefet iktidara yaradığının bilincindeyiz. O yüzden muhalefetle uğraşmayız. Bugün geçmişte beraber olduklarımız ayrı adaylarla karşımızda olabilirler buna da saygı duyacağız ama gücümüzü aldığımız yetkimizi aldığımız, hizmetlerimiz değişmedi.

Aksine o günden bugüne yeni oy kullanacak çok seçmenimiz var, hepsi dayanışmacı belediyeciliği biliyor her birisi CHP’nin belediye başkanlarının anketlerinde diğer yaş gruplarına göre çok yüksek oy verdiler. O yüzden geçen seçimde saraya itiraz edenler buradalar, geçen seçimde israf bitsin tasarruf oldun diyenler buradalar. Geçen seçimin muhafazakar demokratları yine buradan kendi değerlerine saygılı belediye başkanlarımızın arkasında. Geçen seferin bizim belediye başkanlarımıza destek veren milliyetçi demokratları onların vatan millet bayrak sevgisine beş yıl boyunca şahit oldular. O yüzden bundan sonra hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçime ittifaksız girdiğini kimse kabul etmesin. Biz bir ittifakın parçasıyız, bu ittifakın adı Türkiye ittifakıdır."

(RT)