Özdemir Asaf’ın 100. yaşına özel performans: “Yalnızlık Paylaşılmaz"

Maçka Sanat Galeri’nin düzenlediği “Yalnızlık Paylaşılmaz” adlı performans 27 Mart Çarşamba saat 20.00’de Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca’da gerçekleşecek.

Sahne yönetmenliğini Volkan Sarıöz’ün yaptığı performansta Lale Müldür, Pelin Batu, Gül Abus Semerci, Can Bonomo, Dündar Hızal yalnızlık üzerine şiirlerini okuyacak.

Özdemir Asaf'ın 100. yaşı Maçka Sanat Galerisi'ndeki sergiyle kutlanıyor

BaBa ZuLa ve ZeN gruplarının üyesi Murat Ertel okunan şiirler üzerine doğaçlama müzik yapacak. Ayrıca Özdemir Asaf’ın kendi sesinden şiirleri de seslendirilecek.

Performans, Maçka Sanat Galerisi ile Özdemir Asaf’ın bütün eserlerini yayımlayan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliği ve OT dergisinin desteğiyle düzenleniyor.

Özdemir Asaf kimdir?

Cumhuriyet dönemi şairlerinden. 11 Haziran 1923’te doğdu, 28 Ocak 1981’de hayatını kaybetti.

İlk yazıları Servet-i Fünun Uyanış dergisinde yayımlandı. Tanin ile Zaman gazetelerinde de çalıştı. 1951’de kendi şiir kitaplarını da bastığı Sanat Basımevi’ni kurdu.

Eserlerinde daha çok insan ve toplum ilişkilerine yönelik konuları işledi. Şiirlerinde ise alay ve taşlama ögelerine yer verdi.

1962'de kurulan Temel Hakları Yaşatma Derneği'nin kurucularından.(GDY/AÖ)