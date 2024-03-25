ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 15:22
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 15:26
1 dk Okuma

Özdemir Asaf’ın 100. yaşına özel performans: “Yalnızlık Paylaşılmaz"

Lale Müldür, Pelin Batu, Gül Abus Semerci, Can Bonomo, Dündar Hızal "yalnızlık" üzerine şiirlerini okuyacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özdemir Asaf’ın 100. yaşına özel performans: “Yalnızlık Paylaşılmaz"

Maçka Sanat Galeri’nin düzenlediği “Yalnızlık Paylaşılmaz” adlı performans 27 Mart Çarşamba saat 20.00’de Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca’da gerçekleşecek.

Sahne yönetmenliğini Volkan Sarıöz’ün yaptığı performansta Lale Müldür, Pelin Batu, Gül Abus Semerci, Can Bonomo, Dündar Hızal yalnızlık üzerine şiirlerini okuyacak.

Özdemir Asaf'ın 100. yaşı Maçka Sanat Galerisi'ndeki sergiyle kutlanıyor
Özdemir Asaf'ın 100. yaşı Maçka Sanat Galerisi'ndeki sergiyle kutlanıyor
22 Şubat 2024

BaBa ZuLa ve ZeN gruplarının üyesi Murat Ertel okunan şiirler üzerine doğaçlama müzik yapacak. Ayrıca Özdemir Asaf’ın kendi sesinden şiirleri de seslendirilecek.

Performans, Maçka Sanat Galerisi ile Özdemir Asaf’ın bütün eserlerini yayımlayan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliği ve OT dergisinin desteğiyle düzenleniyor.

Özdemir Asaf kimdir?

Cumhuriyet dönemi şairlerinden. 11 Haziran 1923’te doğdu, 28 Ocak 1981’de hayatını kaybetti.

İlk yazıları Servet-i Fünun Uyanış dergisinde yayımlandı. Tanin ile Zaman gazetelerinde de çalıştı. 1951’de kendi şiir kitaplarını da bastığı Sanat Basımevi’ni kurdu.

Eserlerinde daha çok insan ve toplum ilişkilerine yönelik konuları işledi. Şiirlerinde ise alay ve taşlama ögelerine yer verdi.

1962'de kurulan Temel Hakları Yaşatma Derneği'nin kurucularından.(GDY/AÖ)

özdemir asaf yapı kredi kültür sanat yayıncılık maçka sanat galerisi
Sayfa Başına Git