Özdemir Asaf'ın 100. yaşı Maçka Sanat Galerisi'ndeki sergiyle kutlanıyor

Maçka Sanat Galerisi, Çağdaş Türkiye Şiirinin özgün isimlerinden biri olan Özdemir Asaf’ın 100. yaşını farklı disiplinlerden sanatçıların katılımıyla kutluyor. “Yalnızlık Paylaşılmaz” başlıklı grup sergisi 30 Mart’a kadar görülebilir.

“Babama şükür: Beni Cumhuriyet ile yaşıt etmiş” diyen Özdemir Asaf’ın 100. yaşında düzenlenen sergi, Asaf’ın yalnızlığa bakışını onun şiirinden hareketle yorumlayan, fotoğraf, seramik, resim, heykel, tekstil, cam ve video gibi farklı disiplinlerden sanatçıların yapıtlarını bir araya getiriyor.

Daha çok yalnızlaşan insana ve kaçtığımız veya ihtiyaç duyduğumuz yalnızlık duygusuna odaklanan sergi, izleyicileri “Yalnızlığın Halleri” üzerine düşünmeye davet ediyor.

Özdemir Asaf’ın, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan bütün eserlerinin yer aldığı sergi kapsamında Yapı Kredi Kültür Sanat iş birliğinde etkinlikler de düzenlenecek.

Sergide yer alan sanatçılar: Ani Çelik Arevyan, Ayşen Urfalıoğlu, Barış Murathanoğlu, Bashir Borlakov, Bilge Alkor, Defne - Hamit Demirel, Esra Carus, Etem Şahin, Fatih Kızılcan, Gönül Nuhoğlu, Güçlü Polat, Güneş Çınar, Halit Demirel, Ömür Tokgöz, Rabia Seyhan, Serhat Kiraz, Seyhun Topuz, Tunç Ali Çam, Yıldız Moran.

Özdemir Asaf kimdir?

Danıştay Üyesi Mehmet Asaf’ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi’nin ilk kısmına girdi. 1934'te Soyadı Kanunu’yla ‘Arun’ soyadını aldı. 1941'de on birinci sınıfta, bir ek ara sınavla Kabataş Erkek Lisesi’ne geçip 1942 yılında mezun oldu. İki yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne, üçüncü sınıfa kadar İktisat Fakültesi’ne devam etti, o dönemde iki yıl olan Gazetecilik Enstitüsü’nün birinci sınıfını okudu.

İlk yazısı 1939'da Servetifünun-Uyanış dergisinde çıktı. Şiir, yazı ve çevirilerini Amaç, Büyük Doğu, Dost, Edebiyat Dünyası, Kaynak, Küçük Dergi, Seçilmiş Hikâyeler, Servetifünun-Uyanış, Şadırvan, Türkçe, Türk Dili, Varlık, Yeditepe, Yenilik, Yirminci Asır gibi dergilerde ve Vatan gazetesinin sanat sayfalarında yayımladı. Zaman ve Tanin gazetelerinde çalıştı, çeviriler yaptı. Bir süre sigorta prodüktörü olarak çalıştı. 1951’de Sanat Basımevi’ni kurarak matbaacılığa başladı ve kitaplarını ‘Yuvarlak Masa Yayınları’ adı altında yayımladı. 1972 yılında Bebek’te “Şimdi” isimli biblio, bar, restoran açtı, yaşamının kalan süresinde mekânında sanatçı dostlarını ve her yaştan, her meslekten insanı ağırladı.

Ankara'da, 11 Haziran 1923'te doğdu, 28 Ocak 1981'de İstanbul'da hayatını kaybetti. (AÖ)