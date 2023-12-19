Özdağ, Şeyh Said isminin bulvardan kaldırılması için dava açtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kayyım tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesi nedeniyle idare mahkemesinde dava açtıklarını duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 6 Aralık günü, sosyal medya hesabından "Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır'ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak 12 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Şeyh Said Bulvarı'nın yapım çalışmalarına başladık" açıklamasını yaptı ve çalışmalardan fotoğraflar paylaştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, belediyenin vali tarafından yönetildiğini hatırlatarak, hükümete tepki göstermişti. Belediye yönetimi ise bulvara Şeyh Said isminin daha önceden verildiğini belirtmişti.

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"Takipçisi olacağız, gündemde tutacağız"

Bugün avukatlarıyla birlikte Trabzon Adliyesi'ne giden Özdağ, dava dilekçesini verdikten sonra yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Trabzon Adliyesi'ne gelerek bir dilekçe ve dava açtık idare mahkemesinde. Diyarbakır’da kayyum belediyenin yani valinin bir terörist başının ismini 12 kilometrelik bulvara vermesi ile ilgili işlemin iptalini talep ettik. Şimdi davayı takip edeceğiz.

"Ama Şeyh Said’in ismi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ihanet etmiş, isyan etmiş, Türk ordusuyla çatışmış, Türk askerine ve siviline silah çekmiş, 'Türk öldürmek gavur öldürmekten daha iyidir' demiş bu zatın isminin hiçbir yere verilemeyeceğini düşünüyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Gündemde tutacağız."

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"Erdoğan'ın onayı olmadan olmayacağını biliyoruz"

Özdağ, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamasını desteklediklerini belirtti.

MHP'nin AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı çatısı altında yer aldığını hatırlatan Özdağ, "Bu ismin Erdoğan’ın izni ve onayı olamadan verilemeyeceğini de biliyoruz. Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de yapmış olduğu bir açıklama var. Şeyh Said’in hain karakterini bu açıklamasıyla vurgulamış. Bu açıklamayı takdir ediyoruz ama bu ismi siyasi ortağının yani Erdoğan’ın vermiş olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bahçeli’yi de bu açıklamasının arında durmaya ve bu bulvarın isminin asla Şeyh Said bulvarı olmasına müsaade etmemeye siyasi anlamda davet ediyoruz" dedi.

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(RT)