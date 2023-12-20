Özdağ'dan Özel'e protokol şartı: HDP ile ittifak yapmayacağının güvencesini istiyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Özdağ, Trabzon ziyaretinde yerel seçim ve ittifaklar üzerine konuştu.

AA’nın haberine göre; Özdağ, 81 ilin bütün ilçelerinde kendi adaylarını çıkartarak seçimlere girmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İYİ Partiye seçim işbirliği çağrısında bulunduklarını ifade eden Özdağ, "Üzerinden 10 günden fazla süre geçti. Randevu da talep ettik. Ne çağrımıza ne randevu talebimize İYİ Parti Genel Merkezinden şu ana kadar bir cevap gelmedi. Bizim de randevu ve işbirliği talebimiz sonsuza kadar devam etmeyecek. Eğer olumlu bir cevap birkaç gün içinde gelmezse biz de bu konudaki değerlendirmeyi, vatansever seçmenin takdirine sunacağız ve taleplerimizi geri çekeceğiz" dedi.

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"Şeyh Said'in vatan haini olduğunu ifade etmesini isteriz"

Özdağ, CHP ile seçim işbirliği yönündeki düşüncesinin sorulması üzerine de şunları söyledi:

"CHP ile bir işbirliğimiz söz konusu olabilir. Bunun için Özgür Özel ile bir protokol imzalamamız lazım. Özel'in bu protokolde Şeyh Said'in bir vatan haini olduğunu ifade etmesini isteriz. HDP'nin terörle ilintili parti olduğu konusunda bize güvence vermesini, kendisinin de böyle düşündüğünün güvencesini vermesini isteriz. HDP ile ittifak yapmayacağının, sadece Zafer Partisi ile ittifak yapacağının güvencesini vermesini isteriz. 1924 Anayasası'nın belirlediği milli, üniter, laik devlet ilkelerine sadık olduğunu protokole yazdırmak isteriz. Bu protokolün gizli olmasını istemeyiz. Teklifimizi ortaya koyduk."

"HDP'nin almamasını istiyoruz"

Yerel seçim politikalarına değinen Özdağ, "Kars ve Iğdır'da ilçelerde aday çıkaracağız, ilde aday çıkarmayı düşünmüyoruz. Burada HDP karşısında güçlü olan vatansever adayı destekleyeceğiz. Bu aday MHP, CHP, İYİ Parti adayı olabilir. Bilmiyorum artık, partilerine bakmayacağız, kazanma imkanları ve vatanseverliklerine bakacağız çünkü bir daha bu şehirlerde HDP'nin almamasını istiyoruz. Bu konuda güçlü olan adaya aktif şekilde destek vereceğiz” diye konuştu.

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Zafer Partisi'nin oy oranı

Zafer Partisi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde yüzde 2,23 oranıyla toplamda 1 milyon 215 bin 264 oy aldı.

Yöneylem Araştırma Merkezi'nin 1-2 Aralık tarihlerinde yaptığı araştırmada ise “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt verenlerin 3,5'i Zafer Partisi yanıtını verdi. "Kararsızlar" ve "oy kullanmayacağını" söyleyenler dağıtıldığında bu oran 4,5 oldu.

Ümit Özdağ ise; Trabzon'daki konuşmasında partisinin oy oranının yüzde 10'a ulaştığını belirtti.

(RT)