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Yayın Tarihi: 11 Ocak 2024 12:20
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2024 12:29
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Özcan Deniz'den "Kızıl Goncalar" yorumu: Kariyerimin en ahlaklı işi

Diziye gelen program durdurma cezasının ardından Levent karakterine hayat veren başrol oyuncusu Özcan Deniz’den açıklama geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özcan Deniz'den "Kızıl Goncalar" yorumu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Fotoğraf: Fox TV Kızıl Goncalar sayfası

“Faniler” isimli hayali tarikatın içindeki kadın düşmanlığını ve seküler hayatlarla olan çelişkilerin anlatıldığı “Kızıl Goncalar” dizisine RTÜK, dizideki bazı sahneler nedeniyle FOX TV’ye yüzde üç idari para cezası ve iki kez program durdurma yaptırımı uyguladı. Dizinin son bölümü 25 Aralık Pazartesi akşamı yayınlandı.

“Kızıl Goncalar” sosyolojik bir gerçekliktir
“Kızıl Goncalar” sosyolojik bir gerçekliktir
6 Ocak 2024

Diziye gelen program durdurma cezasının ardından Levent karakterine hayat veren başrol oyuncusu Özcan Deniz’den açıklama geldi. Deniz, Instagram hesabındaki hikayesinde şöyle dedi:

“Ahlak bekçisi değilim. Lakin kariyerimin en ahlaklı işinin içinde olduğumu düşünüyorken, dramatik bir şekilde ahlaksızlıkla suçlandı bu iş. Hem de ahlaksızlık denizinin içinden cımbızlanarak. 22 Ocak’ta yeniden ekranlardayız.”

Yeni fotoğraf paylaşıldı

GOLD Film’in yapımcısı Faruk Turgut, sosyal medya platformu X’ten “dizinin yeni mekanları bitmek üzere” diyerek yeni setten fotoğraf paylaştı.

Tarikatların tepki gösterdiği sahne

İlk bölümde, Kuran-ı Kerim kursunda geçen bir sahnede Kur’an okunurken çocuklardan biri “Cüneyt efendi geldi” diye ayağa kalkarak pencereye doğru koşuyor. Çocuklardan sorumlu Kur’an hocası ise “Sen nasıl Kuran’ı bölüyorsun, nasıl sadakallahülazim demeden kalkıyorsun!” diyerek çocuğa tokat atıyor.

Devamında hoca “Geçin yerinize! Size ne Cüneyt efendiden size ne! Akranınız mı o sizin, terbiyesizler, ahlaksızlar! Hepiniz kardeşinizin günahının affı için yüzer amenerrasulü okuyorsunuz. Bu sırada dışarı çıkmak da dışarı gitmek de abdest tazelemek de yok!” diyerek çocuklara tepki gösteriyor.

Kızıl Goncalar hakkında

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı “Kızıl Goncalar” dizisi 18 Aralık Pazartesi günü FOX TV'de yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu "Kızıl Goncalar"ın senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor.

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı başrollerinde buluşuyor. Dizide, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncular da rol alıyor. Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta zorla evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan dizi ilk bölümü ile muhafazakar çevrelerin hedefindeydi.

(EMK)

Tarikatlar Özgü namal özcan deniz Kızıl Goncalar RTÜK
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