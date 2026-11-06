Özçağdaş'tan Bakan Tekin’e: 1 milyara yakın yolsuzluk var, açıkla

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2024 yılı ihale ve satın alma işlemlerinde yüz milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğunu öne sürdü.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Özçağdaş, Sayıştay denetimlerine dayanarak MEB’in gerçekleştirdiği ihalelerde 600 milyon liranın üzerinde kamu zararı tespit edildiğini, bazı hesaplamalara göre zararın 1 milyar liraya yaklaştığını söyledi.

Özçağdaş, Sayıştay denetimine konu olan işlemler arasında 793 bilişim teknolojileri laboratuvarının tefrişatı ve kurulumu, 707 bilişim teknolojileri tefrişatı ve kurulumu ile 500 Yenilikçi Sınıf Projesi için yapılan alımların bulunduğunu belirtti.

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“Tabure alımında 117 milyon lira zarar”

Özçağdaş, öğrenci taburesi alımlarında 117 milyon, masa ve sandalye alımlarında ise 175 milyon lira kamu zararı oluştuğunu ileri sürdü.

Alımların Devlet Malzeme Ofisi’nden (DMO) temin seçeneği değerlendirilmeden ve fiyat araştırması yapılmadan gerçekleştirildiğini savunan Özçağdaş, şöyle konuştu:

Örneğin öğrenci taburesi almışlar. Sadece buradan 117 milyon kamuyu zarara uğratmışlar. Yine masa ve sandalyeden kamuyu 175 milyonluk zarara uğratmışlar. DMO’dan tedarik edilmeden fiyat bile sorulmadan alımlar yapılmış.

Özçağdaş ayrıca, denetim sonucunda hazırlanan belgelerin kendisinde bulunduğunu ve Sayıştay’ın konuya ilişkin kararının tebliğ edilmediğini ileri sürdü. Denetçilere raporun değiştirilmesi yönünde baskı yapıldığını da iddia etti.

Destek Hizmetleri Genel Müdürü’nü işaret etti

Özçağdaş, açıklamasında MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu’yu da gündeme getirdi.

Karakullukçu’nun daha önce eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın özel kalem müdürlüğünü yaptığını belirten Özçağdaş, ihale süreçlerindeki sorumluluğunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

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Tekin’e: “Çık, açıkla”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenen Özçağdaş, “Senin Bakanlığında 1 milyara yakın yolsuzluk var. Çık, açıkla” dedi.

Özçağdaş, söz konusu tespitlerin ardından Destek Hizmetleri Genel Müdürü’nün görevde tutulmasını da eleştirerek Tekin’in siyasi ve idari sorumluluğu bulunduğunu savundu.

İddiaların münferit usulsüzlüklerden ibaret olmadığını öne süren Özçağdaş, kamu kaynaklarının sistematik biçimde zarara uğratıldığını savundu.

MEB’den Özçağdaş’ın iddialarına ilişkin henüz bir açıklama aktarılmadı.

(NÖ)