Özbay: Akşamdan sabaha alınan kararlar ‘hayalet okulları’ yarattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle açık öğretim liselerine geçişlerin belli şartlara bağlanmasının ardından tam zamanlı kurslara gitmek isteyen 12. sınıf öğrencileri için bazı özel okullarda "hayalet okullar/sınıflar" kuruldu.

Bakanlık, yapılan ihbarlar doğrultusunda 2000 okul hakkında inceleme başlattı, 1825 okul hakkında kapatma kararı aldı.

Eğitim Ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim İş Sendikası) Genel Başkanı Kadem Özbay, MEB’in açık liselerle ilgili aldığı kararı ve son dönemlerde gündemde olan “hayalet okul/sınıf” tartışmalarını bianet’e değerlendirdi.

MEB’in, açık liselerle ilgili aldığı kararı “yerinde” olarak değerlendiren Özbay, ancak eğitimle ilgili kararların bir günde alınamayacağını ve bir plan doğrultusunda olması gerektiğini söyledi.

1825 'hayalet okul' kapanıyor: Açık liselere geçiş zorlaşınca hayalet okullar çıktı

"Sistemsizlik yeni kaoslar yarattı"

MEB’i “Akşamdan sabaha kadar alıyorlar” diye eleştiren Özbay, şöyle konuştu:

“Açık liselere geçişlerde sınırlamaya gidilmesi çok doğru bir karar ancak akşamdan sabaha karar alırsanız başka sorunlara neden olursunuz.

“Tek günde değişiklik yaptığınızda bir iyilik yapmış olmuyorsunuz, yani biraz sistemsizliğin sistem haline geldiği tabloyla karşı karşıyayız. Durum böyle olunca yeni kaoslar ortaya çıkıyor.

“Veliler geçtiğimiz yıl olan sistemi esas alarak yani çocuklarını açık liselere kayıt edebileceklerini düşünerek dershanelerle anlaştılar ve 50 bin ve üstünde paralar ödediler.

“Fakat Milli Eğitim Bakanı sistemin değiştiğini, açık liselere geçişin zorlaştığını açıklayınca hazırlık kurslarına ciddi paralar yatıran veliler, bu kez yeni yöntemler aramaya başladı.

"10 bin, 20 bin TL karşılığı kayıtlar yapıldı"

“Veliler, apartman tarzı özel okullara 5 bin, 10 bin, 20 bin TL karşılığında kayıt yaptırdı, bu okullarda çocuklar okula gitmiyor, yok yazılmıyor. Bize bu şekilde çok fazla bilgi geldi.

“Ancak burada sorun MEB’in akşamdan sabaha karar alması. Eğer sistemsizliği sistem haline getirseniz böyle hayalet okullar yaratırsınız.”

"Sadece diploma için okula geliyorlar"

Özbay, “öğrencilerin şu an sadece okula diploma almak için gittiklerini ve bütün enerjilerini sınava hazırlanmak için harcadıklarını” söyledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Okullar eğitim yeri olarak görülmüyor artık. Öğrenciler, okula resim, spor veya felsefeyle ilgilenmek için gitmiyor, veliler de böyle görmüyor. Yani okullar okul olmaktan çıktı. Durum böyle olunca açık liselere yönelim arttı.

“Biz defalarca kez ‘açık lise bir gün örgün eğitim modeli olamaz’ dedik. Açık lise örgün eğitimin dışına çıkmış ya da çeşitli sebeplerle okula devam edemeyen sağlık sorunu olan öğrenciler için bir eğitim modeli olabilir ama bu iktidar döneminde açık liseler örgün eğitim modeli haline geldi.

"Fen lisesindeki öğrenci bile açık liseye geçti"

“Fen lisesindeki çocuk bile bazı derslerini fazlalık gördü kaydını açık liseye aldı ve sınav hazırlık kursuna kayıt yaptırıp sadece sınava hazırlandı. Fen lisesindeki öğrenci geçiyorsa diğeri geçmez mi?

“Açık liseye kaydını aldıran bir milyon lise öğrencisi olduğunu biliyoruz. Bakanlık verileri açık şeffaf şekilde paylaşmıyor ama 11., 12. sınıfta çok ciddi geçişler olduğunu görüyoruz.

"Öğrencilerin yarısı hayalet okullarda"

"Her yıl üniversite sınavına bir milyon 200-300 bin 12. sınıf öğrencisi giriyor. Biz biliyoruz ki bu öğrencilerin yarısına yakını bu okullara geçiyor.

"Bir milyon üzerinde çocuk açık lise uygulamasıyla okul dışına çıkarılıp kimi tarikat ve cemaatlere, kimi kurs merkezlerinin, dershanelerinin kucağına atıldı. Çıkıp bu sayıyı yalansınlar, böyle değil desinler."

Öğrencilerin yüzde 11,7’si açık öğretimde MEB’in 29 Eylül’de açıkladığı 2022-2023 örgün eğitim istatistiklerine göre; 19 milyon 904 bin 679 öğrenci bulunuyor. Bu sayının 6 milyon 789 bin 681’i lise öğrencisi. 3 milyon 560 bin 53’ü erkek, 3 milyon 229 bin 628’i kız öğrencilerden oluşuyor. İstatistiklere göre; Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 11,7’si açık öğretim okuyor. Toplamda 2 milyon 346 bin 654 öğrenci açık öğretimde eğitim alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretime yönelen öğrenci sayısı 1 milyon 738 bin 198 iken, bir yıl içinde 608 bin 456 öğrenci daha açık öğretime geçiş yapıyor. Bu öğrencilerin 337 bin 174’ü ortaokulda, 2 milyon 9 bin 480’i ise lise kademesinde yer alıyor.

(RT)