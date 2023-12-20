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HABER
Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 16:14
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 16:41
2 dk Okuma

Özak Tekstil işçilerinin direnişi 24. gününde

BİRTEK-SEN Bölge Temsilcisi Çayan Dursun, “Bizler şunun farkındayız: Burada lokal düzeyde bir eylemlilik olmuş olsaydı bizi çok rahat boğabilirlerdi” dedi ve dayanışma ziyaretlerinin önemine dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özak Tekstil işçilerinin direnişi 24. gününde
Fotoğraf: BİRTEK-SEN/X

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçiler, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş, 24 gündür sürüyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçiler; sendikal baskıların son bulmasını, direnişçi işçilerin işten atılmamasını, direnişte geçen günlerin ücretlerinin ödenmesini ve işten atılan işçilerin geri alınmasını talep ediyor.

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Direnişin 24. gününde (20 Aralık) siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve emek-meslek örgütlerinden temsilciler Özak Tekstil işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

BİRTEK-SEN’in X sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan, KESK MYK üyeleri Gönül Kural Şimşek ve Varol Öztorun, TÜMBEL-SEN MYK üyeler Zeynep Sarıkaya Altun ve Bülent Türkmen, BES MYK üyesi Sedat Suna, HABER-SEN MYK üyesi Halil İbrahim Doğan, SES MYK üyesi Eylem Kaya Eroğlu, KESK Mardin Şubeler Platformu, KESK Antep Şubeler Platformu, KESK Urfa Şubeler Platformu, Urfa Emek ve Demokrasi Platformu ve Kürdistan Komünist Partisi yönetimine teşekkür edildi.

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"İşçiler kararlı"

BİRTEK-SEN Bölge Temsilcisi Çayan Dursun, “Bizler şunun farkındayız: Burada lokal düzeyde bir eylemlilik olmuş olsaydı bizi çok rahat boğabilirlerdi” dedi ve dayanışma ziyaretlerinin önemine dikkat çekti.

Dursun, bu süreçte ‘çok ciddi baskı ve saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını’ belirterek, “Ama işçiler kararlı, sonuna kadar anayasal olan sendikalı olma ve sendika tercih etme hakkını kullanacaklar ve kazanacağız” diye konuştu.

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“Levi’s harekete geç”

BİRTEK-SEN ayrıca, Özak Tekstil’in üretim yaptığı markalardan Levi’s’a karşı eylem çağrısı yaptı:

“Eğer taleplerimize cevap gelmez ve anlaşma sağlanmazsa, 22 Aralık Cuma akşamı küresel çapta sosyal medya eylemi düzenliyoruz. 23 Aralık Cumartesi günü ise Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki Levi’s mağazaları önünde Küresel eylem günü ilan ediyoruz.”

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(VC)

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