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HABER
Yayın Tarihi: 12 Aralık 2023 18:08
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2023 18:20
2 dk Okuma

Özak Tekstil işçilerinin direnişi 16. gününde

Özak Tekstil direnişinin 16. gününde işçi temsilcileri ile fabrika yönetimi görüştü. İşçilerin talepleri kabul edilmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/12/ozak-tekstil-iscilerinin-direnisi-16-gununde.jpeg
Fotoğraf: BİRTEK-SEN/X

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş, 16 gündür sürüyor.

Evrensel’in haberine göre, fabrika yönetiminin görüşmek istediğini belirtmesi üzerine işçiler bir araya gelerek taleplerinde bir kez daha ortaklaştı ve görüşmeye girmesi için üç işçi temsilcisi belirledi. Talepleri kabul edilmeyen işçiler, ‘mücadeleye devam’ mesajı verdi

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçiler; sendikal baskıların son bulmasını, direnişçi işçilerin işten atılmamasını, direnişte geçen günlerin ücretlerinin ödenmesini ve işten atılan işçilerin geri alınmasını talep ediyor.

Öte yandan BİRTEK-SEN'in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Başkan Mehmet Türkmen ve üç sendika yöneticisi ile işçi temsilcisi dört Özak Tekstil işçisinin gözaltı sürelerinin bir gün daha uzatıldığı belirtildi.

BİRTEK-SEN "Baskılarla, saldırılarla, gözaltı sürelerini uzatarak Özak direnişinin kafasını ezmek isteyenler duysun: Özak direnişindeki her bir işçi sendika yöneticisidir" dedi.

Özak Tekstil işçilerine jandarma müdahalesi
DİRENİŞİN 15. GÜNÜ
Özak Tekstil işçilerine jandarma müdahalesi
11 Aralık 2023

Urfa Valiliği’ne tepki: “Bu hukuksuzluğa son verin”

BİRTEK-SEN, dün (11 Aralık) sendika yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alındığı jandarma müdahalesine ve Urfa Valiliği’nin konuya ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Valilik, Özak Tekstil direnişini ‘yasa dışı toplantı ve gösteri’ olarak niteleyerek, “Toplum düzenini bozan, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden benzeri kanuna aykırı girişimlere karşı bundan sonra da yasal olarak gerekli işlemler uygulanacaktır” demişti.

BİRTEK-SEN, barışçıl protestolarının günlerdir valilik ve kolluk güçleri eliyle engellendiğini belirterek şunları kaydetti:

İşimiz, ekmeğimiz ve sendika seçme özgürlüğü mücadelemiz ilk gününden beri Özak işçilerine şiddet uygulanmış, fabrika önünde bulunmaları engellenmiş,  kolluk şiddetinden camiye sığınmak isteyen işçilere caminin kapısı kapanmış ve son olarak bugün yapmak istediğimiz basın açıklamasına müdahale sonucu çok sayıda işçi şiddet görmüş ve gözaltına alınmıştır. Bir kez daha söylüyoruz; işçilerin sendika seçme özgürlüğüne, sendikamızın faaliyet yürütmesine, Anayasal toplanma hakkımıza engel oluyor ve suç işliyorsunuz. Bu hukuksuzluğa son verin.”

Türkmen: Hukuksuzluk son bulana kadar direnişimiz sürecek
ÖZAK TEKSTİL DİRENİŞİ
Türkmen: Hukuksuzluk son bulana kadar direnişimiz sürecek
4 Aralık 2023

(VC)

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/haber/universitelilerden-levis-onunde-eylem-ozak-tekstil-iscileri-yalniz-degildir-288864
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