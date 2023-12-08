Özak Tekstil işçilerinin direnişi 12. gününde

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş, 12 gündür sürüyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçiler, güne, jandarma barikatının genişletildiğini görerek başladı.

BİRTEK-SEN’in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Özak direnişinin 12. gününde müftülüğün talimatı ile camiye kilit vuruldu. İşçilerin temizliğinden, yapımına kadar emek verdiği camiye girmeleri yasaklandı” denildi.

Askerlerin “Cami müftülük kararıyla kapatıldı” dediğini aktaran BİRTEK-SEN, “Siyasi iktidar, valilik, kolluk kuvvetleri, müftülük… Hepsi hak arayan işçilere karşı Özak Tekstil patronuna kalkan oldu. Herkes safını aldı. Aynılar aynı yere!” diyerek duruma tepki gösterdi.

Özak işçilerinin yoğun tepkileri sonrası jandarma barikatı caminin gerisine çekildi.

Urfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, dün (7 Aralık) yağmurdan korunmak için Organize Sanayi Camii’nin avlusuna sığınan Özak işçilerine “Camiyi boşaltın, burası eylem yeri değil” demiş, işçiler de müftüye tepki göstermişti.

Urfa müftüsünden Özak Tekstil işçilerine: "Camiyi boşaltın, burası eylem yeri değil"

“Rüşvetle ‘ikna’ operasyonu yürütülüyor”

Özak işçilerinin eski sendikası Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş’in işten atılan bir işçiyi direnişten vazgeçirmeye çalıştığını belirten BİRTEK-SEN, X paylaşımında şunları kaydetti:

“Ankara’dan geldiğini söyleyen Öz İplik-İş yöneticileri işçi arkadaşımızın oturduğu mahalle muhtarlığına kadar gidip görüşmeye çağırarak, Özak patronu adına rüşvetle ‘ikna’ operasyonu yürütüyor.

Not: Eğer inkar ederlerse elimizdeki ses ve telefon görüşme kayıtlarını paylaşabiliriz.”

ÖZAK TEKSTİL DİRENİŞİ Türkmen: Hukuksuzluk son bulana kadar direnişimiz sürecek

(VC)