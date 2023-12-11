Özak Tekstil işçilerine jandarma müdahalesi

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş, 15 gündür sürüyor.

BİRTEK-SEN’in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Özak Tekstil işçileri bu sabah yine ağır bir jandarma saldırısı ile karşı karşıya kaldı” denildi.

Jandarmanın copla ve tazyikli suyla işçilere müdahale ettiğini, yaralı işçilerin olduğunu belirten BİRTEK-SEN, aralarında iki sendika yöneticisinin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını yazdı.

ÖZAK TEKSTİL DİRENİŞİ Türkmen: Hukuksuzluk son bulana kadar direnişimiz sürecek

“Özak işçilerine sahip çıkın”

BİRTEK-SEN şunları kaydetti:

“Yüzlerce işçiye göz göre zulüm yapılıyor. Bu zulme sessiz kalmayın! İşçilerin üstüne çöküp hak mücadelemizi sindirmeye çalışıyorlar. İşçilerin sesini kesmeye çalışanlara karşı her yeri Özak direnişi alanına çevirelim! Urfa halkına çağrımızdır! Özak işçilerine sahip çıkın!”

Özak Tekstil işçileri bu sabah yine ağır bir jandarma saldırısı ile karşı karşıya kaldı. İşçilerin tamamına yakın ve iki sendika yöneticimiz gözaltına alındı. İşçilere TOMA'yla tazyikli su sıkılıyor, jopla müdahale ediliyor, yaralı işçiler var. İşçiler dağılmıyor.

Yüzlerce… pic.twitter.com/Gt4VMMinSU — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) December 11, 2023

(VC)