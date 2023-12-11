ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 09:50
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 10:13
1 dk Okuma

DİRENİŞİN 15. GÜNÜ

Özak Tekstil işçilerine jandarma müdahalesi

BİRTEK-SEN, “İşçilere TOMA’yla tazyikli su sıkılıyor, copla müdahale ediliyor, yaralı işçiler var. İşçiler dağılmıyor. Yüzlerce işçiye göz göre zulüm yapılıyor. Bu zulme sessiz kalmayın!” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/ozak-tekstil-iscilerine-jandarma-mudahalesi.jpeg
Fotoğraf: BİRTEK-SEN/X

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş, 15 gündür sürüyor.

BİRTEK-SEN’in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Özak Tekstil işçileri bu sabah yine ağır bir jandarma saldırısı ile karşı karşıya kaldı” denildi.

Jandarmanın copla ve tazyikli suyla işçilere müdahale ettiğini, yaralı işçilerin olduğunu belirten BİRTEK-SEN, aralarında iki sendika yöneticisinin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Türkmen: Hukuksuzluk son bulana kadar direnişimiz sürecek
ÖZAK TEKSTİL DİRENİŞİ
Türkmen: Hukuksuzluk son bulana kadar direnişimiz sürecek
4 Aralık 2023

“Özak işçilerine sahip çıkın”

BİRTEK-SEN şunları kaydetti:

“Yüzlerce işçiye göz göre zulüm yapılıyor. Bu zulme sessiz kalmayın! İşçilerin üstüne çöküp hak mücadelemizi sindirmeye çalışıyorlar. İşçilerin sesini kesmeye çalışanlara karşı her yeri Özak direnişi alanına çevirelim! Urfa halkına çağrımızdır! Özak işçilerine sahip çıkın!”

(VC)

özak tekstil direnişi Urfa Özak Tekstil işçileri özak tekstil urfa
ilgili haberler
Özak Tekstil işçilerinin direnişi 12. gününde
8 Aralık 2023
/haber/ozak-tekstil-iscilerinin-direnisi-12-gununde-289035
EHP Kadıköy'deki Levi's önünde Özak işçileri için eylem yaptı
7 Aralık 2023
/haber/ehp-kadikoy-deki-levi-s-onunde-ozak-iscileri-icin-eylem-yapti-289006
Urfa müftüsünden Özak Tekstil işçilerine: "Camiyi boşaltın, burası eylem yeri değil"
7 Aralık 2023
/haber/urfa-muftusunden-ozak-tekstil-iscilerine-camiyi-bosaltin-burasi-eylem-yeri-degil-288976
Gözaltına alınan Özak Tekstil işçileri serbest bırakıldı
6 Aralık 2023
/haber/gozaltina-alinan-ozak-tekstil-iscileri-serbest-birakildi-288914
Sevda Karaca Özak Tekstil işçisi kadınların seçme hakkını gündeme getirdi
5 Aralık 2023
/haber/sevda-karaca-ozak-tekstil-iscisi-kadinlarin-secme-hakkini-gundeme-getirdi-288897
Üniversitelilerden Levi’s önünde eylem: Özak Tekstil işçileri yalnız değildir
5 Aralık 2023
/haber/universitelilerden-levis-onunde-eylem-ozak-tekstil-iscileri-yalniz-degildir-288864
ilgili haberler
Özak Tekstil işçilerinin direnişi 12. gününde
8 Aralık 2023
/haber/ozak-tekstil-iscilerinin-direnisi-12-gununde-289035
EHP Kadıköy'deki Levi's önünde Özak işçileri için eylem yaptı
7 Aralık 2023
/haber/ehp-kadikoy-deki-levi-s-onunde-ozak-iscileri-icin-eylem-yapti-289006
Urfa müftüsünden Özak Tekstil işçilerine: "Camiyi boşaltın, burası eylem yeri değil"
7 Aralık 2023
/haber/urfa-muftusunden-ozak-tekstil-iscilerine-camiyi-bosaltin-burasi-eylem-yeri-degil-288976
Gözaltına alınan Özak Tekstil işçileri serbest bırakıldı
6 Aralık 2023
/haber/gozaltina-alinan-ozak-tekstil-iscileri-serbest-birakildi-288914
Sevda Karaca Özak Tekstil işçisi kadınların seçme hakkını gündeme getirdi
5 Aralık 2023
/haber/sevda-karaca-ozak-tekstil-iscisi-kadinlarin-secme-hakkini-gundeme-getirdi-288897
Üniversitelilerden Levi’s önünde eylem: Özak Tekstil işçileri yalnız değildir
5 Aralık 2023
/haber/universitelilerden-levis-onunde-eylem-ozak-tekstil-iscileri-yalniz-degildir-288864
Sayfa Başına Git