Özak Tekstil işçilerine bir kez daha jandarma müdahalesi

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş, 17 gündür sürüyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’nın (BİRTEK-SEN) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, jandarma barikatının bu defa OSB’nin girişine kurulduğu ve işçilere “Saat 11.00’a kadar gitmezseniz müdahale edeceğiz” denildiği aktarıldı.

Özak Tekstil işçilerinin direnişi 16. gününde

Jandarma, 11 Aralık’ta gözaltına alınan BİRTEK-SEN Genel Başkan Mehmet Türkmen ve üç sendika yöneticisi ile işçi temsilcisi dört Özak Tekstil işçisinin serbest bırakılana kadar alandan ayrılmayacağını belirten işçilere müdahale etti.

“Jandarmanın ağır saldırısıyla karşı karşıya kaldık. TOMA’larla, joplarla, işkenceyle Özak işçilerini gözaltına aldılar, vekiller Sevda Karaca ve İskender Bayhan'ı yerlerde sürükleyip, ablukaya aldılar” paylaşımı yapan BİRTEK-SEN, aralarında sendika genel sekreteri Mikail Kılıçalp'in de aralarında olduğu 19 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

“Gözaltındaki sendikacı ve işçiler serbest bırakılsın”

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, jandarma müdahalesine tepki gösterdi

Karaca’nın, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Şiddetle, devlet terörüyle Özak Tekstil işçilerinin direnişini kırmak isteyenlere duyurulur: İşçiler gözaltındaki arkadaşları serbest bırakılana kadar bekleyecek. Jandarma saldırısı ile dağıtmaya çalıştıkları Özak Tekstil işçilerinin son hali... Organize Sanayi Bölgesi girişinde güneşleniyoruz, kuruyup kaldığımız yerden devam edeceğiz :)”

Bayhan ise “Biber gazlı tazyikli su saldırısının sonrasında işçi kardeşlerimizle birlikte Urfa 1. Organize Sanayinin yan tarafında oturuyoruz. Gözaltındaki sendikacı ve işçilerin serbest bırakılması için bekliyoruz. Başımızda jandarma helikopteri geziyor” paylaşımı yaptı.

Buyrun eserinizle övünün @UrfaValiligi @TC_icisleri @csgbakanligi

500 işçi 17 gündür insanca çalışma koşulları ve sendika seçme hakları için mücadele ediyor.

Gazla, jopla, tuvaletleri mescidleri kapatarak, milletvekillerine bile tazyikli su sıkarak sindirmeye çalıştığınız… pic.twitter.com/OIggYAoUsK — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) December 13, 2023

Gözaltılar serbest

BİRTEK-SEN, X sosyal medya hesabından saat 16.06'da yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından gözaltına alınan 19 kişinin serbest bırakıldığını belirtti, "Yine, yeniden: Direne direne kazanacağız" dedi.

(VC)