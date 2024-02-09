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HABER
Yayın Tarihi: 9 Şubat 2024 14:47
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2024 15:17
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İKİ KAYMAKAMLIKTAN YASAK KARARI

Özak Tekstil işçileri gözaltına alındı

Zeytinburnu Kaymakamlığı'nın yasak kararı sonrası Özak Holding önündeki direnişlerini İkitelli'deki Özak Tekstil fabrikası önüne taşıyan işçiler, bu kez de Başakşehir Kaymakamlığı'nın yasak kararı gerekçesiyle gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Özak Tekstil işçileri gözaltına alındı
Fotoğraf: BİRTEK-SEN/X

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş 75. gününde devam ediyor. İşçiler, direnişlerin 23 Ocak'ta Özak Tekstil'in İstanbul, Zeytinburnu'ndaki holding binası önüne taşımıştı.

Birleşik Tekstil ve Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'nda (BİRTEK-SEN) örgütlü olan işçilerin eylemi, kaymakamlık kararlarıyla engellendi. 

BİRTEK-SEN, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Zeytinburnu Kaymakamlığı'nın ilçe genelinde yedi gün boyunca eylem yasağı kararı aldığını duyurdu.

Fabrika önünde açıklama yapmak isteyen işçiler bu kez de Başakşehir Kaymakamlığı’nın yasak kararıyla karşılaştı. BİRTEK-SEN, sendika temsilcisi ve işçilerin polis tarafından gözaltına alındığını belirterek, “Devletin bütün güçleri Özak işçilerinin karşısında. Özak patronuna karşı da yanındaki bütün güçlere karşı da direneceğiz! Kazanacağız!” dedi.

Özak işçileri dün (8 Şubat) Marmara Park AVM’deki Levi’s mağazası önünde açıklama yapmak istemiş ancak gözaltına alınmıştı.

(AD)

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