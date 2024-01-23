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Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 17:11
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2024 20:41
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Özak Tekstil işçileri, direnişi İstanbul’a taşıdı

Urfa’da 57 gündür direnen Özak Tekstil işçileri, şirketin İstanbul’daki genel merkez binası önünde “Adım atmazsanız her mağazanın önünü eylem alanına çevireceğiz” dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş sürüyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'nda (BİRTEK-SEN) örgütlü olan işçiler, bugün (23 Ocak) İstanbul’daki holding binası önünde basın açıklaması yaptı. 

BİRTEK-SEN’in çağrısıyla İstanbul Zeytinburnu'ndaki holding binası onünde yapılan eyleme çok sayıda sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü destek verdi.

"Sendika seçme hakkımız engellenemez!" yazılı pankartın açıldığı eylemde, işçiler sık sık “Patrona köle olmayacağız”, “Özak işçisi yalnız değildir” sloganları attı.

Şirketin genel merkezi önündeki basın açıklamasını Özak Tekstil işçileri adına Yıldız Bağcı okudu. Bağcı'nın ardından BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen de konuşma yaptı.

Eylemde konuşma yapan Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, “Binlerce işçi insanca yaşayacak bir çalışma düzeni istiyor. Mücadele eden sömürülen kişilerin yanında olacağız. Erdoğan’a bir mesaj vermek istiyoruz. Dedin ki "Bu sistemi çıraklık, kalfalık, ustalık ve büyük ustalık olarak bugünlere getirdik". Büyük ustalığınızın dönemi, çöküş dönemin olacak. Emekçilerin sırtına çökenler mutlaka kaybedecekler" dedi.

(AD)

Özak işçileri özak tekstil direnişi Urfa Özak Tekstil işçileri urfa
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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/haber/ehp-kadikoy-deki-levi-s-onunde-ozak-iscileri-icin-eylem-yapti-289006
DİRENİŞİN 17. GÜNÜ
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/haber/ozak-tekstil-iscilerine-bir-kez-daha-jandarma-mudahalesi-289241
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14 Aralık 2023
/haber/disk-ozak-tekstil-iscilerinin-hakli-ve-mesru-talepleri-derhal-karsilanmalidir-289278
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5 Aralık 2023
/haber/universitelilerden-levis-onunde-eylem-ozak-tekstil-iscileri-yalniz-degildir-288864
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16 Aralık 2023
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5 Aralık 2023
/haber/sevda-karaca-ozak-tekstil-iscisi-kadinlarin-secme-hakkini-gundeme-getirdi-288897
Özak Tekstil işçilerinin direnişi 12. gününde
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