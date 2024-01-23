Özak Tekstil işçileri, direnişi İstanbul’a taşıdı

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçilerin, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’da başlattığı direniş sürüyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'nda (BİRTEK-SEN) örgütlü olan işçiler, bugün (23 Ocak) İstanbul’daki holding binası önünde basın açıklaması yaptı.

BİRTEK-SEN’in çağrısıyla İstanbul Zeytinburnu'ndaki holding binası onünde yapılan eyleme çok sayıda sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü destek verdi.

"Sendika seçme hakkımız engellenemez!" yazılı pankartın açıldığı eylemde, işçiler sık sık “Patrona köle olmayacağız”, “Özak işçisi yalnız değildir” sloganları attı.

Şirketin genel merkezi önündeki basın açıklamasını Özak Tekstil işçileri adına Yıldız Bağcı okudu. Bağcı'nın ardından BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen de konuşma yaptı.

Eylemde konuşma yapan Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, “Binlerce işçi insanca yaşayacak bir çalışma düzeni istiyor. Mücadele eden sömürülen kişilerin yanında olacağız. Erdoğan’a bir mesaj vermek istiyoruz. Dedin ki "Bu sistemi çıraklık, kalfalık, ustalık ve büyük ustalık olarak bugünlere getirdik". Büyük ustalığınızın dönemi, çöküş dönemin olacak. Emekçilerin sırtına çökenler mutlaka kaybedecekler" dedi.

(AD)