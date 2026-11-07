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YT: Yayın Tarihi: 07.11.2026 10:34 7 Kasım 2026 10:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.11.2026 10:43 7 Kasım 2026 10:43
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Özak işçilerine yine engel: 20 işçinin tazminat talebine polis ablukası

Urfa'da Özak Tekstil işçilerinin fabrika önünde açıklama yapması engellendi. İşçiler, tazminat kararlarına karşı AYM'ye başvuracak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özak işçilerine yine engel: 20 işçinin tazminat talebine polis ablukası
Fotoğraf: Evrensel
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Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Özak Tekstil'de, 2023 yılında sendikal hakları için direnişe geçen işçiler, ödenmeyen tazminatları için yeniden bir araya geldi.

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Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) öncülüğünde dün (6 Kasım) fabrika önünde yapılmak istenen basın açıklaması, Şanlıurfa Valiliğinin talimatıyla engellendi.

Fabrikanın bulunduğu sokak polis ve jandarma tarafından ablukaya alındı. İşçiler ve sendika yöneticilerinin fabrika önüne geçmesine izin verilmedi.

Bunun üzerine işçiler, açıklamalarını Organize Sanayi Bölgesi girişinde gerçekleştirdi.

20 işçinin talebi reddedildi

İşçiler adına açıklamayı, 2023 yılındaki direnişe de katılan ve işten çıkarılan Yıldız Bağcı okudu.

Bağcı, direnişin ardından açılan davalarda 480 işçinin haklı bulunduğunu ve tazminatlarının ödendiğini, ancak direnişe öncülük eden 20 işçinin tazminat taleplerinin “yasa dışı grev” gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

Mahkeme kararları nedeniyle her bir işçinin yüz binlerce liralık tazminatını alamadığını belirten Bağcı, 20 işçinin ayrıca işverenin avukatına toplam 1,5 milyon lira vekâlet ücreti ödemeye mahkûm edildiğini aktardı.

Bağcı, direnişe öncülük eden işçilerin diğer çalışanlara gözdağı vermek amacıyla cezalandırıldığını savundu.

İşçiler, tazminat taleplerinin reddedilmesine ilişkin mahkeme kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuracaklarını duyurdu.

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Türkmen: Güvenlik güçleri Özak'a kalkan oldu

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, basın açıklamasının engellenmesine tepki gösterdi.

Üç yıl önce işçilerin sendika seçme haklarını kullandıkları için işten çıkarıldıklarını belirten Türkmen, direniş sürecinde kadın işçilerin taciz ve tehditlere maruz kaldığını, çok sayıda işçinin gözaltına alındığını söyledi.

Türkmen, üç yıl sonra aynı uygulamalarla karşılaştıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Üç yıl sonra 20 işçinin tazminatının hukuksuz şekilde gasp edilmesine karşı açıklama yapmaya geldik. Burada yine valiliğin talimatıyla bütün güvenlik güçleri yığılmış, Özak'a kalkan olmuş durumda.”

Sendika, fabrika yönetiminin talebi üzerine OSB içerisinde açıklama yapılmasının engellendiğini ileri sürdü.

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Bağcı: Hiçbir arkadaşımızı geride bırakmayacağız

İşçiler adına yapılan açıklamada, 2023 yılında başlayan direniş sırasında yaşanan hak ihlalleri de hatırlatıldı.

Bağcı, fabrikada mobbing, kadın işçilere yönelik taciz, düşük ücret ve 18 saate varan çalışma süreleri nedeniyle örgütlendiklerini anlattı.

Direniş sırasında Valiliğin eylem yasakları getirdiğini, kolluk kuvvetlerinin biber gazı ve TOMA ile müdahale ettiğini belirten Bağcı, bir günde 110 kişinin, direniş boyunca ise en az 200 işçinin gözaltına alındığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının BİRTEK-SEN'e 1,5 milyon lira para cezası verdiğini de hatırlatan Bağcı, mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Bağcı, “Biz direnişimiz boyunca bir tane arkadaşımızı geride bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız” dedi.

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Ne olmuştu?

Urfa'daki Özak Tekstil fabrikasında çalışan işçiler, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve sendikal baskı iddialarına karşı 27 Kasım 2023'te direnişe başladı.

Fabrikada yetkili olan Öz İplik-İş Sendikasından ayrılarak BİRTEK-SEN'e üye olan işçiler, sendikal tercihleri nedeniyle baskı gördüklerini ve işten çıkarıldıklarını açıkladı.

Yaklaşık 500 işçinin katılımıyla başlayan direniş, polis ve jandarma müdahaleleri ile eylem yasaklarına rağmen 80 gün sürdü.

Urfa'daki eylemlerini sürdüremeyen işçiler, direnişi Ocak 2024'te Özak Holding'in İstanbul'daki merkezi önüne taşıdı.

İşçiler, 13 Şubat 2024'te fiilî direnişi sonlandırdıklarını ancak hukuki ve sendikal mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Direniş sonrasında açılan davalarda, sendikanın aktardığına göre 480 işçinin tazminatı ödenirken, 20 işçinin talepleri reddedildi.

Özak işçileri, son mahkeme kararlarına karşı Anayasa Mahkemesine başvurmaya hazırlanıyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Özak işçileri Urfa Özak Tekstil işçileri özak tekstil direnişi
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