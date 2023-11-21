"Oyunun içinde gerçek yaşamla bağ kuruyoruz"

“Çocuk katılımının sağlanmasıyla yaratılan aktif öğrenme, oyunun yarattığı iyilik hali, işbirliğine açık olma gibi konulara değiniyoruz” diyor psikolojik danışman Seren Müezzinoğlu, ilkokul öğrencileri için geliştirilen “Ben, Biz, Hepimiz: Oyunlar Yoluyla Küresel Beceriler” projesini anlatırken.

Çocuk oyunları yoluyla öğrencilere kendini koruma becerileri, sosyal beceriler ve küresel vatandaşlık bilinci kazandırmayı amaçlayan proje, Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) 2004’te hayata geçirdiği Eğitimde İyi Örnekler Konferansı kapsamında geçen haftalarda öğretmenlerle paylaşıldı.

Beden Eğitimi dersleri kapsamında çocuklarla buluşan projeyi Müezzinoğlu, Beden Eğitimi Öğretmenleri Eda Duran ve Kevser Kartal ile birlikte başlatıp geliştirdi. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu'nda daha geniş bir ekiple projeyi yürüttüklerinin altını çiziyor Müezzinoğlu.

Çocukların iyi oluşu

Ben Biz Hepimiz projesinin nasıl geliştiğiyle ilgili olarak şunları söylüyor Müezzinoğlu:

“Öğrencilerin iyi oluşu üzerine okul olarak odaklandığımız bir dönemde araştırmalar yaparken çocuk koruma konusunda çalışmaların iyi oluş çatısı altında ayrı bir önemi olduğunun ayırdına vardık.

"Çocuk hakları için çalışan Terre Des Homes adlı bir kuruluş tarafından hazırlanmış olan 'Traditional Games For Child Protection' adlı kaynak projemize ilham oldu. Hem PDR birimi hem de Beden Eğitimi zümresi bu kaynakta yer alan uygulamaları denemeye çok istekliydi.



"İlk yıl 4 oyun ile bir deneme yaptık. Çalışmayı verimli bulduğumuz için sonraki yıl bir proje haline getirdik. Hem projenin süresini, hem kazanımlarını genişlettik, hem de kazanımları değerlendirecek araçlar geliştirdik. Projemiz Pearson Assured akreditasyonu aldı.”

Proje ismi neye işaret ediyor? “Ben, Biz, Hepimiz: Oyunlar Yoluyla Küresel Beceriler” adını verdiğimiz programda “ben” çocukta temel güvenlik duygusunun geliştirilmesi vurgusu ile çocuk koruma kazanımına atıf yapıyor. “Biz” adil oyun vurgusu ile dürüstlük, iletişim, işbirliği gibi bir gruba dahil olmanın gerektirdiği sosyal becerilere atıf yapıyor. “Hepimiz” ise küreselliği vurgulayan bir atıf. Çünkü projede farklı kültürleri ve bu kültürlerin oyunlarını tanıyoruz. Küresel vatandaşlık becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz."

Müezzinoğlu, proje uygulaması sonunda çocuklar için üç başlıkta kazanımlar olduğunu belirtiyor:

Kendini koruma becerilerini,

Adil oyun davranış tarzını,

Küresel vatandaşlık bilincini geliştirmeye yönelik kazanımlarımız var.

Güvenli davranış, güvenli seçim, güvenli alan

Çocukların günlük dillerinde güvenli davranış, güvenli seçim, güvenli alan gibi kavramların yerleşmesinin iyi bir gösterge olduğunu belirten Müezzinoğlu, projenin çocuklara yansımasını ise şöyle anlatıyor:

“Çocuklar yaşamdan çok güzel örnekler veriyorlar. Bu sayede bir tür akran öğrenmesine dönüşüyor. Oyunun içinde gerçek yaşamla bağ kuruyoruz. Özellikle güvenlikle ilgili konuşmalarda çocuğa tehlikede olduğu mesajını vermeden, çocukta endişe yaratmadan bunu yapabilmek gerekiyor. Bu proje ile bunu başardığımızı düşünüyorum.

“Oyun sayesinde çocuk katılımının sağlanmasıyla yaratılan aktif öğrenme, oyunun yarattığı iyilik hali, işbirliğine açık olma, dışsallaştırmaya imkân vermesi sayesinde hassas konulara değinebiliyoruz. Projenin son oyununu çocuklar kurguluyor. Çok güzel örnekler çıkıyor ve çocuklar kendi kurguladıkları bu oyunlarında 'güvenli seçim, güvenli davranış' gibi kavramları oldukça yerinde ilişkilendiriyorlar."

Projeye hangi oyunlar dahil edildi? "Projede büyük gruplarla oynanabilecek çeşitli kültürlere ait oyunlar yer alıyor. Bu oyunların ortak özelliği çocuk koruma ile ilişkilendirilebilir öğeler içermesi. Moldova, Arnavutluk, Romanya, Türkiye ve uluslar arası oyunlar yer alıyor. Projenin sonlarına doğru yer verdiğimiz ülkeler oyunu da farklı kültürleri tanımaya yönelik bir oyun. Bu oyuna farklı kültürleri (Almanya, İtalya, Güney Kore, Fransa, Rusya, İspanya gibi) tanımayla başlıyoruz."

(AÖ)