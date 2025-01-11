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Yayın Tarihi: 11 Ocak 2025 16:44
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2025 16:46
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Oyuncular Sendikası’ndan 'sektörde tekelleşme' açıklaması

“Sektörün çok önemli ve birden çok muhatabı olan bir probleminin, bir oyuncunun özel hayatına dair mesnetsiz iddialarla gündeme gelmesinden son derece rahatsızız.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Oyuncular Sendikası’ndan 'sektörde tekelleşme' açıklaması
Görsel: Canva

Oyuncular Sendikası, sinema ve televizyon sektöründe yıllardır devam eden ve son günlerde yeniden gündeme gelen tekelleşme tartışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sektörün çok önemli ve çok yönlü bir sorununun, kadın bir oyuncunun (Serenay Sarıkaya) özel hayatına dair iddialarla gündeme getirilmesinin rahatsızlık verici olduğu da belirtildi.

Sinema ve televizyon sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmalarına giriş
Sinema ve televizyon sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmalarına giriş
10 Ocak 2025
Rekabet Kurulu, Türkiye'deki dizi ve sinema sektöründe tekelleşme iddialarıyla ilgili 8 Ocak’ta 21 teşebbüs hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. ID İletişim etrafında dönen tartışma, sektördeki serbest rekabetin engellenmesi ile ilgili önemli soruları gündeme getirdi.

Kalıcı bir sonuç elde edebilmek

Oyuncular Sendikası’nın konuya dair açıklaması şöyle:

“Sektörümüzde yıllardır süre gelen ve son günlerde yeniden gündeme gelen tekelleşme iddiaları, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için son derece problemli sonuçlar doğurmuş derin bir sorundur. Oyuncular Sendikası olarak, sektörümüzü yıpratan ve çok farklı ayakları olan bu sorun üzerine kalıcı bir sonuç elde edebilmek için örgütlenmenin, birlikte dayanışma içinde olmanın ve hak mücadelesinin önemini tekrar vurgulamak isteriz. Çünkü hak savunuculuğunun zayıfladığı her alanda tekelleşme kaçınılmazdır.

“Ayrıca sektörün çok önemli ve birden çok muhatabı olan bir probleminin, bir oyuncunun özel hayatına dair mesnetsiz iddialarla gündeme gelmesinden son derece rahatsızız. Bu vesileyle Oyuncular Sendikası olarak tüm meslektaşlarımızı, çözümün bir parçası olabilmek için Oyuncular Sendikası'nda bir arada olmaya davet ediyoruz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ID İletişim Ayşe Barım serenay sarıkaya oyuncular sendikası sinema ve dizi oyuncuları sinema sektörü
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10 Ocak 2025
/haber/sinema-ve-televizyon-sektorundeki-tekellesme-tartismalarina-giris-303504
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