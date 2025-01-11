Oyuncular Sendikası’ndan 'sektörde tekelleşme' açıklaması

Oyuncular Sendikası, sinema ve televizyon sektöründe yıllardır devam eden ve son günlerde yeniden gündeme gelen tekelleşme tartışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, sektörün çok önemli ve çok yönlü bir sorununun, kadın bir oyuncunun (Serenay Sarıkaya) özel hayatına dair iddialarla gündeme getirilmesinin rahatsızlık verici olduğu da belirtildi.

Sinema ve televizyon sektöründeki ‘tekelleşme’ tartışmalarına giriş

Rekabet Kurulu, Türkiye'deki dizi ve sinema sektöründe tekelleşme iddialarıyla ilgili 8 Ocak’ta 21 teşebbüs hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. ID İletişim etrafında dönen tartışma, sektördeki serbest rekabetin engellenmesi ile ilgili önemli soruları gündeme getirdi.

Kalıcı bir sonuç elde edebilmek

Oyuncular Sendikası’nın konuya dair açıklaması şöyle:

“Sektörümüzde yıllardır süre gelen ve son günlerde yeniden gündeme gelen tekelleşme iddiaları, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için son derece problemli sonuçlar doğurmuş derin bir sorundur. Oyuncular Sendikası olarak, sektörümüzü yıpratan ve çok farklı ayakları olan bu sorun üzerine kalıcı bir sonuç elde edebilmek için örgütlenmenin, birlikte dayanışma içinde olmanın ve hak mücadelesinin önemini tekrar vurgulamak isteriz. Çünkü hak savunuculuğunun zayıfladığı her alanda tekelleşme kaçınılmazdır.

“Ayrıca sektörün çok önemli ve birden çok muhatabı olan bir probleminin, bir oyuncunun özel hayatına dair mesnetsiz iddialarla gündeme gelmesinden son derece rahatsızız. Bu vesileyle Oyuncular Sendikası olarak tüm meslektaşlarımızı, çözümün bir parçası olabilmek için Oyuncular Sendikası'nda bir arada olmaya davet ediyoruz.” (TY)