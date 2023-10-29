Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jeyan Tözüm hayatını kaybetti

Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Ayral Tözüm 94 yaşında yaşama veda etti.

İstanbul'da kaldığı huzurevinde hayatını kaybeden Tözüm’ün cenazesi 30 Ekim Pazartesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Jeyan Mahfi Ayral Tözüm hakkında

6 Ağustos 1928’de sinema ve tiyatro sanatçısı Necdet Mahfî Ayral'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Mesanet Fatma Jeyan Mahfi Ayral Tözüm.

Sanat yaşamına babasının teşviki ile başladı. Henüz 8 yaşlarındayken Henrik Ibsen'in eseri 'Peer Gynt' adlı oyunda Muhsin Ertuğrul tarafından oynatıldı.

Mutlu Günler adlı filmi seslendirerek 10 yaşında dublaja başladı. Belgin Doruk, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Müjde Ar, Hale Soygazi, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı ve Semra Sar gibi birçok aktrisi seslendirdi.

100'e yakın tiyatro oyununda görev yaptı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda; başta "Mutlu Günler", "Çıplakları Giydirmek", "Kökler", "Yarısı" ve "Kezban" olmak üzere çok sayıda oyunda rol aldı ve oradan emekli oldu.

Tiyatronun yanında sinema ve dizi filmlerde rol aldı. 2005’te 8. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.