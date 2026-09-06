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YT: Yayın Tarihi: 06.09.2026 11:20 6 Eylül 2026 11:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.09.2026 11:46 6 Eylül 2026 11:46
Okuma Okuma:  1 dakika

Oyuncu Serhat Kılıç hayatını kaybetti

Oyuncu Serhat Kılıç, İstanbul Kağıthane’deki evinde yaşamını yitirdi. 51 yaşındaki Kılıç’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Oyuncu Serhat Kılıç hayatını kaybetti
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Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül’de İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi’ndeki evinde hayatını kaybetti.

Serhat Kılıç kimdir?
Serhat Kılıç kimdir?
Bugün 11:23

51 yaşındaki Kılıç’tan bir süredir haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesinin ardından eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, Kılıç’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
serhat kılıç Adli tıp
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