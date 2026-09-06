Oyuncu Serhat Kılıç hayatını kaybetti

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül’de İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi’ndeki evinde hayatını kaybetti.
Serhat Kılıç kimdir?
Bugün 11:23
51 yaşındaki Kılıç’tan bir süredir haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesinin ardından eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, Kılıç’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
(NÖ)