Oyuncu Ozan Güven’e verilen 1 yıl 15 aylık hapis cezası istinafta onandı

Oyuncu Ozan Güven’e, eski partneri Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle verilen 1 yıl 15 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi (istinaf) tarafından onandı.

Mahkeme, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesince “silahla kasten yaralama” suçundan verilen cezayı usul ve esasa uygun bularak, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına hükmetti.

Eylemin doğru nitelendirildiğini ve verilen cezanın yasal çerçeveye uygun olduğunu belirten daire, istinaf başvurusunu esastan reddetti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Güven, kararın tebliği sonrası 45 gün açık cezaevine girecek.

Kadınlardan Ozan Güven tepkisi: İzlemiyoruz