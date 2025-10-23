Oyuncu Ozan Güven’e verilen 1 yıl 15 aylık hapis cezası istinafta onandı

Oyuncu Ozan Güven’e, eski partneri Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle verilen 1 yıl 15 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi (istinaf) tarafından onandı.
Mahkeme, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesince “silahla kasten yaralama” suçundan verilen cezayı usul ve esasa uygun bularak, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına hükmetti.
Eylemin doğru nitelendirildiğini ve verilen cezanın yasal çerçeveye uygun olduğunu belirten daire, istinaf başvurusunu esastan reddetti.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Güven, kararın tebliği sonrası 45 gün açık cezaevine girecek.
Kadınlardan Ozan Güven tepkisi: İzlemiyoruz
Ne olmuştu?
Oyuncu Ozan Güven’in kendisine şiddet uyguladığını açıklayan ve darp raporu alan Deniz Bulutsuz, avukatı aracılığıyla 2 Temmuz 2020 Perşembe günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.
Bulutsuz dilekçesinde, 12 Haziran’da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gittiklerini, buradaki sohbette eski erkek arkadaşıyla ilgili konu açılınca Güven’in “sinirlendiğini” ve daha sonra eve gittiklerinde Güven’in kendisine şiddet uyguladığını belirtti.
Dilekçede ayrıca, Güven’in etraftaki eşyaları kırdığı, elindeki kırık abajuru almaya çalışırken Bulutsuz’un çenesini yaraladığı ve evden kaçmaya çalışırken Güven’in onu engellediği bilgisi yer aldı.
Bulutsuz’un suç duyurusunun ardından Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti.
102 senarist 5 Temmuz 2020 Pazar günü yayımladıkları açıklamada Bulutsuz’a destek verdiklerini ve Güven ile çalışmayacaklarını duyurdu. (TY)