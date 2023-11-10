Oyuncu Meli Bendeli: Ben 'döndükten' sonra iş vermediler

Oyuncu Meli Bendeli, 34. Ankara Film Festivali’nde gösterilen ve başrolünde yer aldığı “Horoz Dövüşü” filminin Özel Gösterimler seçkisinde gösterilmesinin ardından seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

Bendeli, bir seyirciye sorduğu soru için teşekkür ettikten sonra şöyle dedi:

“Her yıl en azından iki bağımsız filmde oynayıp yıl içinde çeşitli festivallere giderdik, yan rol-başrol fark etmez. Festival filmlerinde de özveride bulunurak çalışırdık sabah-akşam, eski Türk filmlerinde olduğu gibi.

“Ama ben döndükten sonra bağımsız yönetmenler, festival yönetmenleri –ki bunlar her zaman çalıştığım ve beni çok iyi tanıyan insanlar– bana iş falan vermediler. Onlara nedenini ya da ‘İş var mı,’ diye sorduğumda bana ‘Filmimizde trans, travesti karakter yok,’ dediler. Ben de dedim ki, ben travesti rolü oynamak için değil; kadın rolü oynamak için travesti oldum. Onlar da öyle baktılar.

“Hâlâ da bekliyorum rol gelsin diye, meslekten soğuyacağım ama neyse. Bu filmi bu sene çektim, iki yaz oturdum ama. Belki de anlaşılmak gerekiyor, biraz sabretmem gerekiyor. Ama bu insanlar da aydınlık insanlar değil mi? Dizi yönetmeni değil bunlar."

Rolü geri alınmıştı

Ocak 2023’te bianet’ten Tuğçe Yılmaz’a konuşan Meli Bendeli, trans olduğu için Netflix’te yayınlanan “Şahmaran” dizisindeki rolünün geri alındığını söylemişti:

“O dönem beden uyum sürecine henüz başlamamıştım, daha laçovariydim*, göğüslerim yoktu, saçlarım bu kadar uzun değildi. Hormon almaya başlamamıştım.

"Mesele tam olarak beni etekle görmeleri oldu, çünkü zaten uyum sürecime ilk olarak kıyafetlerimle başlamıştım. Yoksa rolü vermişlerdi. Menajerimle konuşmuşlardı, sözleşme gelmişti. Hayırdır yani? Beni etekle dışarıda görsen ne olacak? Zaten bir masal karakterini oynuyordum, çok erkek erkek bir rol de değildi yani.



"Ama bu olayın bana şöyle bir yararı oldu: Bu olaydan sonra uyum sürecimi başlattım. Başını bekleyeceğim bir piyasa kalmadı artık ortada. Çünkü artık ötelenmek canıma yetti. Ben elimden geleni yaptım."

* Lubuncada erkeksi anlamına gelen bir kelime.

Meli Bendeli kimdir?

Oyuncu.



Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümü mezunu.



Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği "Woyzeck Masalı" isimli tiyatro oyunundaki oyunculuk performansı ile geniş çevrelerce tanındı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra 2010 yılından itibaren film ve dizilerde rol almaya başladı.



2015'te "Hatırla Gönül" dizisinde yer aldı. 2018'de "Çukur" dizisinde "Timsah Celil" karakterini canlandırmaya başladı; ancak ilerleyen zamanlarda diziden ayrıldı. En son Show TV ekranlarında yayınlanan ve 2021'de final yapan "Cam Tavanlar" dizisinde oynadı.



19 Kasım 2021 tarihinde prömiyeri yapılan, Elvin Beşikçioğlu'nun yönettiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Tatbikat Sahnesi'nin oyunu "Miriam Yasta"da başrol oyuncusu olarak yer alıyor.



1989, Ankara doğumlu. (TY)