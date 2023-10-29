Oyuncu Matthew Perry evinde ölü bulundu

"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, hayatını kaybetti.

ABD basınındaki haberlere göre, klasikleşen sitcom dizisi "Friends"in "Chandler Bing"i olarak hafızalara kazınan Perry, Los Angeles'taki dairesinde ölü bulundu.

54 yaşındaki Perry'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Warner Bros'tan açıklama

Amerikan film şirketi Warner Bros'dan yapılan yazılı açıklamada, Perry'nin şirketin çok önemli bir ismi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu üzücü günde ailesine, sevenlerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Daha önce Emmy ödülüne de aday gösterilen oyuncu, 2022'de çıkan biyografisinde uzun yıllar süren "bağımlılık" mücadelesine de değinmişti.

"Friends" dizisi, 1994 ve 2004 yıllarında NBC televizyon kanalında yayınlanmış ve bu dönemin en popüler yapımlarından biri haline gelmişti.

Matthew Perry hakkında

Annesi Kanadalı gazeteci Suzanne Marie, babası Amerikalı oyuncu John Bennett Perry'dir.

Ebeveynleri Perry'nin ilk doğum gününden kısa bir süre önce boşandı. Boşanmanın ardından Perry 14 yıl boyunca, velayetini alan annesinin yanında Ottawa'da, yaşadı.

Rockcliffe Park Public School ve Ashbury College okullarına gitmiştir. 15 yaşından sonra babası ile yaşamak için ABD'ye geri geldi.

Yıllar boyu oyunculuğa ilgisi artan Perry, aynı zamanda küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak tenisle ilgileniyordu.

(EMK)