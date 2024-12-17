Oyuncu Marisa Paredes hayatını kaybetti

İspanyol sinemasının ünlü isimlerinden olan ve yönetmen Pedro Almodóvar'ın birçok filminde aldığı rollerle tanınan oyuncu Marisa Paredes, 78 yaşında hayatını kaybetti.
İspanya Sinema Akademisi, Paredes'in ölümünü "İspanyol sineması, halkın kendisini 75'ten fazla kez beyazperdede izleyebildiği, uzun bir kariyeri geride bırakan, en ünlü aktrislerinden biri olan Marisa Paredes'ten yoksun kaldı," diye duyurdu.
Paredes için bir mesaj yayımlayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli aktrislerden biri olan Marisa Paredes'in ölüm haberiyle yıkıldık. Sinema ve tiyatrodaki varlığı ve demokrasiye olan bağlılığı gelecek nesillere örnek olacaktır. Teşekkürler Marisa," dedi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, kariyerinde 70'ten fazla filmde ve 80 kadar tiyatro oyununda sahne alan Paredes, 2018 yılında İspanya sinemasının Goya Onur Ödülü'nü almıştı.
Kariyeri
Marisa Paredes, oyunculuk kariyerine 1960 yılında "091 Policia al Habla" (091, Polis Konuşuyor!) filmiyle başladı ve bu filmle İspanya genelinde gençlik idolü haline geldi. 1961'de tiyatroya adım attı ve "Hamlet" gibi birçok önemli oyunda rol aldı. 73 film ve televizyon dizisinde yer alan Paredes, Alejandro Casona’nın "La dama del alba" adlı eserinde başrol oynadı.
Pedro Almodóvar’ın yönettiği "Yüksek Topuklar" (1991), "Sırların Çiçeği" (1995), "Annem Hakkında Her Şey" (1999) ve "İçinde Yaşadığım Deri" (2011) gibi filmlerdeki performansıyla uluslararası şöhrete ulaştı. "Sırların Çiçeği" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Goya Ödülü'ne aday gösterildi. Ayrıca, Agustí Villaronga’nın "In a Glass Cage" (1986), Roberto Benigni’nin "Hayat Güzeldir" (1998), Arturo Ripstein’in "Deep Crimson" (1996) ve Guillermo del Toro’nun "Şeytanın Belkemiği" (2001) gibi önemli yapımlarda yer aldı.
1996 yılında İspanya Kültür Bakanlığı tarafından Ulusal Sinema Ödülü'ne layık görüldü ve 2000-2003 yılları arasında İspanyol Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi başkanlığını yaptı. 2007’de Gijón Uluslararası Film Festivali’nde Nacho Martinez adına verilen Ulusal Sinema Ödülü’nü aldı. Son filmi "Latin Lover" (2015) oldu. (TY)