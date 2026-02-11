Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Aralarında “Hatırla Sevgili”, “Çemberimde Gül Oya”, “Ezel” ve “Poyraz Karayel”in de olduğu birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, dün gece (11 Şubat) kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Arslan’ın menajeri Selin Kök, Instagram hesabından yaptığı açıklamada cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağını duyurdu.

“Değerli oyuncumuz Kanbolat Görkem Arslan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Cenaze töreni bilgileri daha sonra paylaşılacaktır. Mekânı cennet olsun.”

Arslan, “Hatırla Sevgili” dizisinde Mahir Çayan’ı canlandırmıştı.

Üyesi olduğu Türkiye İşçi Partisi ’nin (TİP) Kültür Sanat Bürosu, oyuncunun ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi :

Kanbolat Görkem Arslan hakkında

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu. Profesyonel oyunculuk kariyerine 2004 yılında yayınlanan Çemberimde Gül Oya dizisiyle adım attı.

1998’den bu yana tiyatro sahnelerinde aktif olarak yer aldı.

Sinemada ilk filmi Hayatın Tuzu’nun yanı sıra Daire, Yurt ve Teslimiyet gibi yapımlarda rol aldı. Televizyon izleyicisinin karşısına ise Çemberimde Gül Oya, Yer Gök Aşk, Ezel, Poyraz Karayel ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerle çıktı.

2009 yılında Radikal gazetesine verdiği bir demeçte, adının Çerkes mitolojisinden geldiğini belirtti.

Oyuncu, Emre Yalgın’ın Teslimiyet filminde yolu Tarlabaşı’nda trans birkadınla kesişen Gökhan karakterini canlandırdı. O dönem bu deneyimine ilişkin, “Burada trans arkadaşlarla tanıştıktan sonra içimde bir şeyler evrildi, yerini buldu,” ifadelerini kullandı.

Aynı söyleşide, Hatırla Sevgili dizisinde Mahir Çayan’ı canlandırmasına ilişkin ise şöyle diyordu:

"Mahir’i bilmemek imkansız. Ama o süreçte benim için daha da başka bir yere oturdu. Daha sağlıklı, daha doğru anlamamı sağladı. Bilmediğiniz, dahil olmadığınız hayatlara bir araştırma, çalışma süreci sonunda konuk olabilirsiniz. Bizi de değiştirip dönüştüren bir şey aslında. Şimdiye kadar anlatılmayan bir şeyle karşılaştığımda beni daha çok cezbediyor.”

1980, Düzce doğumlu.

