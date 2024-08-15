Oyuncu Gena Rowlands hayatını kaybetti

"A Woman Under the Influence" (Etki Altında Bir Kadın, 1974) filmindeki çığır açan ve cesur performansıyla bir nesli etkileyen ABD’li oyuncu ve yönetmen Gena Rowlands, California'daki evinde hayatını kaybetti.

94 yaşındaki Rowlands’ın ölümü, kendisi gibi oyuncu olan oğlu Nick Cassavetes’in menajeri tarafından doğrulandı. Cassavetes, haziran ayında, annesine Alzheimer teşhisi konduğunu duyurmuştu.

Oyuncunun eşi de olan John Cassavetes’in yazdığı ve yönettiği "A Woman Under the Influence" filmindeki rolü, oyuncuya ilk Akademi Ödülü adaylığını kazandırdı.

Onursal Akademi Ödülü

Rowlands bu filmde, “Mabel Longhetti” isminde ve zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele eden bir kadına hayat veriyordu.

Oyuncunun diğer Oscar adaylığı ise 1980 yapımı "Gloria" filmiyle geldi.

Rowlands son olarak 2004 yılında "The Notebook" filminde "Allie" karakterinin yaşlanmış halini canlandırırdı.

Kasım 2015'te, uzun kariyerine ithafen yıllık Governors Awards'da Onursal Akademi Ödülü'ne layık görüldü.

Etkinlik öncesinde Variety'ye verdiği bir demeçte, “Bu kadar uzun çalışmak mı? Bu kadar uzun yaşayacağımı bile düşünmemiştim," diyerek gazetecilerin sorularına espriyle yanıtladı. (TY)