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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 10:13
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 12:17
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Oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti

Aşk -ı Memnu dizisindeki Şayeste karakteriyle de tanınan oyuncu pek çok Yeşilçam filminde de rol almıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Oyuncu Fatma Karanfil hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Fatma Karanfil hayatını kaybetti. 

72 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini menajeri Aslı İslamoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi."

Aşk -ı Memnu dizisindeki Şayeste karakteriyle de tanınan oyuncu pek çok Yeşilçam filminde de rol almıştı.

3 Şubat 1952'de Eskişehir'de dünyaya gelen Karanfil, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan Language and Culture Center’da eğitim aldı. 1968'de Ses dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başladı. 1975'te Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılan sanatçı; 1976 - 1980 yılları arasında seks filmleri furyası döneminde Londra'ya tekstil eğitimi almaya gitti. 1984'te ikinci kez evlendi. Meme kanserine yakalanıp atlattıktan sonra, 2001'de yeniden setlere döndü.(AÖ)

fatma karanfil
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