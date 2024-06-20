Oyuncu Donald Sutherland 88 yaşında aramızdan ayrıldı

Açlık Oyunları (The Hunger Games) ve Şimdi Bakma (Don't Look Now) gibi filmlerin yıldızı aktör Donald Sutherland, uzun süren bir hastalığın ardından 88 yaşında tedavi görmekte olduğu ABD'nin Miami kentinde aramızdan ayrıldı.

Oğlu, oyuncu Kiefer Sutherland, babasının ölümünü sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT — Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024

"Sinema tarihinin en iyi oyuncularından biri..." Kiefer, "Size üzüntüyle babam Donald Sutherland'ın vefat ettiğini söylüyorum. Kişisel olarak sinema tarihinin en önemli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum" dedi.



"İyi, kötü ya da çirkin hiçbir rolden korkmadı. Yaptığı şeyi sevdi ve sevdiği şeyi yaptı ve kimse asla bundan, iyi yaşanmış bir hayattan fazlasını isteyemez."

Tepkiler...

Ölüm haberi, Donald Sutherland'a yönelik çok sayıda destek ve saygı mesajıyla karşılandı.



Aktör Cary Elwes, Instagram'da "harap olduğunu" söyledi. Kiefer'e yazdığı bir yorumda "Kalplerimiz senin için sızlıyor" diye yazdı. "Onu tanıdığım ve onunla çalıştığım için çok minnettarım. Sevgilerimizi gönderiyoruz."

Kanada Başbakanı Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Westville, N.S.'de düzenlediği basın toplantısında Sutherland'in ölümü üzerine onunla ilk tanışmasında hissettiği "derinden, derinden yıldızlara çarpılmışlık" duygusunu anımsadığını anlattı.

Trudeau "Düşüncelerim Kiefer ve tüm Sutherland ailesinin yanı sıra, şu anda benim gibi ölümünü öğrendiğinde şüphesiz üzülen tüm Kanadalılarla beraber" dedi."Güçlü bir duruşa sahip, mesleğinde parlak bir adamdı ve gerçekten çok büyük bir Kanadalı sanatçıydı" diye ekledi.



1991 yapımı aksiyon filmi Backdraft'ta Sutherland'ı yöneten Ron Howard, X'te Sutherland için saygı duruşunda bulundu.

"Tüm zamanların en zeki, ilginç ve ilgi çekici sinema oyuncularından biri" diye yazdı. "İnanılmaz çeşitlilik, yaratıcı cesaret ve hikayeye ve izleyiciye üstün bir mükemmellikle hizmet verme kararlılığı."



Sutherland, The Dirty Dozen, M*A*S*H ve Klute filmleri de dahil olmak üzere 200 filmde rol almıştı.

Kariyeri boyunca siyasi aktivizmiyle de tanınan Donald Sutherland, bir dönem birlikte olduğu Jane Fonda ile ABD'nin Vietnam'da sürdürdüğü istila savaşını protesto etti. Bu doğrultudaki bazı çabaları 1972 yapımı F.T.A. belgeselinde anlatıldı. Sutherland inançlarını 2015'te vizyona giren Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 2 gibi bazı rollerine de aktardı. Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı kahraman Katniss Everdeen'in hedefi olan elit bir sınıfın yoksul kitlelere hükmettiği Panem toplumunun zalim Başkanı Snow'u canlandırdı. Sutherland, 2015'te BBC News'e, filmin sosyo-politik mesajının genç hayranların çevrelerindeki dünya hakkında daha fazla farkındalık kazanmalarına yardımcı olacağını umduğunu söyledi. Sutherland, "Son 30 yıldır [yoksul kitlelerin] hiçbir şekilde politik düşünmediklerine ikna oldum" diyor. "Buna karşın herkesin amacı onları meşgul etmeye çalışmaktı. Bruce Springsteen'in dediği gibi, 'Liderlerinize körü körüne inanmak... sizi öldürür.'" Kişisel yolculuğunu anlatan Made Up, But Still True adlı anı kitabının yayınlanmasına aylar kala aramızdan ayrılan Sutherland, 2015'te BBC News'e kariyeri boyunca sektörde fark ettiği en büyük değişikliklerden birinin son dönem oyuncuların "çok para" kazanması olduğunu söylemişti. "Benim kuşağımdan kimsenin para kazanmak için oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu hiç aklıma gelmedi. Burada (Londra'da sahnede) haftada 8 pound kazanıyordum. 1964'te Royal Court'ta bir oyunda rol aldığımda da haftada 17 pound" demiş, o dönemde oyunculuktan emekli olmayı planlamadığını söylemişti. "Bu tutkuyla yapılan bir iş, emekliliğin karşısında ölüm yazıyor" demişti.

Donald Sutherland kimdir?

(AEK)