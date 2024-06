Oyuncu Donald Sutherland 88 yaşında aramızdan ayrıldı

Açlık Oyunları (The Hunger Games) ve Şimdi Bakma (Don't Look Now) gibi filmlerin yıldızı aktör Donald Sutherland, uzun süren bir hastalığın ardından 88 yaşında tedavi görmekte olduğu ABD'nin Miami kentinde aramızdan ayrıldı.

Oğlu, oyuncu Kiefer Sutherland, babasının ölümünü sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT